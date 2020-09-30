託付寶爭議 街口投信胡亦嘉遭解職

街口投信推託付寶爭議，金管會昨（29）日開鍘，對街口投信罰300萬元、限制業務，並對董事胡亦嘉解職，為投信業最重的處分案，金管會希望沒有胡亦嘉的街口投信可回歸正軌；胡亦嘉未來在新電支條例通過後，街口支付董座職務也將不保。

金管會處分街口投信消息一出，胡亦嘉隨即在個人臉書嗆：「欲加之罪、何患無辭，台版國安法，獨裁統治。」街口集團表示遺憾，將透過行政救濟流程，向行政院提訴願。

金管會昨天對街口投信處分案新聞稿長達13頁，直指街口投信六大缺失及胡亦嘉個人三大罪狀，並罕見以多達16頁附件說明違規事點。

金管會證期局副局長郭佳君表示，街口投信董事會被架空、監察人沒有功能，公司最重要的兩職務董總形同虛設，公司內控失靈。

董事被解職後，直接、間接都不能涉入公司經營，金管會將請投信投顧公會加強查核，若有違規可再處分；處分書今（30）日、中秋節前一天送出。

金管會處分，包括第一，人員部分，命令街口投信解除董事胡亦嘉職務，及停止前總經理莊鈜富一個月業務執行。

胡亦嘉也是街口支付董事長，金管會表示，現行電支機構條例並未規定，違反投信投顧法被解職，不能再任電支負責人，但新電支條例草案，會增訂負責人資格條件，如違反投信投顧法、銀行法等被解職，五年內不能再擔任電支負責人。

新的電支條例草案預計立法院本會期通過，明年上路，屆時胡亦嘉在街口支付董座職務將自然解任。

第二，處公司罰鍰300萬元、警告處分、並限制公司不得受理投資人透過電支帳戶申購街口多重資產證券投資信託基金。

而公司要委託非公司財報簽證會計師事務所的會計師，對改善後內控執行情形，出具專案審查報告。

並且限制公司業務，包括近三個月內不得申請投資國內外事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司。

近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期信事業；公司內控設計或執行有重大缺失，金管會得退回或不核准申請募集基金案件；申請政府基金的全權委託投資業務也將受影響。

第三，公司治理及其他事項，包括現任林姓監察人未具獨立性，請公司選任適當監察人；並請專業股東國票證券善盡善良管理人注意義務。