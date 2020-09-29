金管會公布 九家符合境外基金深耕計畫名單
金管會今（29）日宣布，九家資產管理集團符合鼓勵境外基金深耕計畫，在台銷售境外基金可享有多項優惠，包括國內投資人投資比率上限可從一般的50%放寬到70%等；及三家投信符合鼓勵投信躍進計畫，可享有發行不受相關投資限制的基金等優惠。
金管會證期局副局長郭佳君表示，今年符合深耕計畫的有九家，包括聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、富達、野村、NNIP及富蘭克林等九家資產管理集團。
這九家集團在我國募集銷售的境外基金，國內投資人投資比率上限都可以放寬為70%，高於一般的50%。
其他還有個別的優惠措施，例如聯博及施羅德資產管理集團，選擇單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限，可永久放寬為該境外基金淨資產價值的40%等，目前一般上限是20%。
施羅德已連續兩年上榜，且選擇單一基投資大陸有價證券上限，可永久放寬到40%。
優惠措施的有效期間為一年，自109年10月1日至110年9月30日止。
此外，金管會也公布，認可國泰投信、復華投信及富邦投信三家投信事業，符合鼓勵投信躍進計畫並取得優惠。
三家投信事業均適用基本優惠措施，也就是可以申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金等。
另外，還可個自選擇其他優惠措施，例如國泰投信選擇適用送審的投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日等。
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