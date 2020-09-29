金管會開鍘 街口：將提訴願

針對街口投信「託付寶」爭議，金管會今（29）日正式對街口開鍘，消息一出，街口集團執行長胡亦嘉隨即在個人臉書頁面上怒嗆金管會：「欲加之罪、何患無辭，台版國安法，獨裁統治。」街口集團晚間更發布聲明表示，對金管會的處分感到遺憾，也一律不接受不合理的裁罰，將透過行政救濟流程，向行政院提出訴願。

街口聲明稿裡措辭強硬，怒嗆金管會栽贓枉法、曲解法規，用行政手段打壓本國合法經營業者，無視所有擺在眼前的證據，說謊栽贓，藉保護投資者為名義行使濫權之實，且未審先判，完全不符合民主法治的精神。

對於金管會大篇幅的不實指控與汙衊，已嚴重侵害街口的商譽，且金管會證期局對法規解釋、適用的無限上綱及顯不符合比例原則的裁處，讓合規且致力於兼顧投資人保護及金融創新的業者無所適從，這是絕對不能被接受的。

針對金管會的疑慮，街口與金管會前後數次的溝通，除了提供專業律師的意見外，就金管會無數的來函均於時限內完整說明回覆，相關往來的書面文件及會議資料均有紀錄留存。金管會卻仍視若無睹並欺瞞社會大眾，與業者往來的過程亦毫無誠信可言，並濫權對相關法律進行不當的解釋與認定，認為自己可以隻手遮天、扭曲事實，街口將採取行政救濟，檢具與金管會間完整的往來溝通文件，在此請行政院正視金管會逾權的事實，以保障合法業者之經營權利。

街口強調，清者自清，時間必定能還給街口公道，但這過程中所造成的所有損害，濫權裁罰的相關人員是否應有責任？希望政府高層能正視此問題。