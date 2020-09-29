胡亦嘉遭解職 街口：將向行政院提訴願

街口託付寶爭議延燒近3個月，街口執行長胡亦嘉與金管會多次隔空互嗆，金管會今「下重手」，解除胡亦嘉在街口投信董事職務，不只讓胡三年內無法在投信投顧任職，也讓胡在街口支付的董事長職位在電支電票整併草案通過後恐不保。街口集團今晚回應，將透過行政救濟流程，向行政院提出訴願。

街口集團表示，對於金管會的處分感到遺憾，也一律不接受不合理的裁罰，將透過行政救濟流程，向行政院提出訴願。

街口也指出，金管會栽贓枉法、曲解法規，用行政手段打壓本國合法經營業者，無視所有擺在眼前的證據，說謊栽贓，藉保護投資者為名義行使濫權之實，且未審先判，完全不符合民主法治的精神。對於金管會大篇幅的不實指控與汙衊，已嚴重侵害街口的商譽，且金管會證期局對法規解釋、適用的無限上綱及顯不符合比例原則的裁處，讓合規且致力於兼顧投資人保護及金融創新的業者無所適從，這是絕對不能被接受的。

街口也表示，針對金管會的疑慮，街口與金管會前後數次的溝通，除提供專業律師的意見外，就金管會無數的來函均於時限內完整說明回覆，相關往來的書面文件及會議資料均有紀錄留存。金管會卻仍視若無睹並欺瞞社會大眾，與業者往來的過程也毫無誠信可言，並濫權對相關法律進行不當的解釋與認定，認為自己可以隻手遮天、扭曲事實，街口將採取行政救濟，檢具與金管會間完整的往來溝通文件，在此請行政院正視金管會逾權的事實，以保障合法業者經營權利。

街口強調，清者自清，時間必定能還給街口公道，但這過程中所造成的所有損害，濫權裁罰的相關人員是否應有責任？希望政府高層能正視此問題。