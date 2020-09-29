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金管會開鍘！直指胡亦嘉有三大罪狀

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
街口集團執行長胡亦嘉遭金管會下令解除董事職務。 報系資料照／記者曾學仁攝影
街口集團執行長胡亦嘉遭金管會下令解除董事職務。 報系資料照／記者曾學仁攝影

金管會今（29）日對街口投信開罰，包括命公司解除董事胡亦嘉職務，金管會並在新聞稿中指出，胡亦嘉有三大缺失。

包括第一，胡亦嘉一人實質控制街口投信等三家公司，109年1月3日媒體首次報載街口刊登託付寶廣告，宣稱街口金科依1.5%年化收益率進行補貼，金管會即於109年1月7日發布新聞稿並函知街口投信，投信事業不得有直接或間接提供保證收益之情事。

胡明知投信事業規定，卻意圖透過未受金管會監管之街口金科規避投信事業不得使人誤信能保證獲利及投信與電支合作不得提供快速買回服務之規定，於109年7月20日逕行推動託付寶服務上線，並對外宣稱「1.2%~2.5%預期增長率」及「隨時提領免手續費」。

目前金管會尚未開放投信事業得與他人合作提供類似快速買回之基金墊款服務，胡未遵循公司內部程序，於託付寶案尚未提報公司董事會通過、無內部簽核程序，公司尚無建置與他人合作類似快速買回之基金墊款服務之相關內部控制制度，以及就前揭調整事項報經金管會核准前，即一人逕行決定執行託付寶專案。

胡漠視公司內部控制制度規範，主導街口投信與街口金科共同進行上開廣告文宣，惟所連結之街口多重資產基金，截至109年8月底，基金規模約新台幣1.76億元，胡的關係人四人持有99.86%之受益憑證（其中街口金科持有23.08%，金額約4千萬元），自成立以來基金之累積報酬率為-15.06%，與所宣稱之「1.2%~2.5%預期增長率」差距甚鉅，且託付寶服務架構存有借貸合約不符市場慣例、街口金科自建之演算模型無法驗證、財務狀況不透明、內控制度是否妥適、個資及資安防護是否充足、有無建置投資人紛爭處理機制等多項疑慮，該等文宣核有使人誤信能保證獲利及宣稱得提供快速買回服務，嚴重誤導投資人，不利投資人權益保障之情事。

第二，胡亦嘉為利託付寶服務於109年7月20日順利上線，其未確認公司109年5月14日內部簽呈及109年7月20日託付寶專案查核報告發現有涉及保證獲利等多項缺失是否確已改善，即主導以公司名義出具託付寶「經該公司內部評估後確認合法合規」承諾書，致街口投信出具之承諾有未據實陳述、隱匿之情事。

另胡為出具上開承諾書，以街口金科代表人身分，撤換不願配合出具承諾書之前董事長，並由其一人同時代理法令遵循主管、總經理及董事長三人簽核承諾書，惟胡未具備擔任投信事業總經理及法令遵循主管之資格條件，且有同時代理董事長及總經理職務情事。

第三，胡亦嘉未區隔董事會及經營管理階層之權責劃分，規避董事會為最高決策單位及公司內部控制制度規範而自為決策，未本誠實信用原則執行業務。

上開情事顯見胡亦嘉遵法意識薄弱，意圖透過三方架構之安排進行脫法行為，規避主管機關之監理，嚴重破壞公司之內部控制制度，導致公司之內控環境欠佳、公司治理嚴重失靈，嚴重阻礙公司之健全經營。

金管會 胡亦嘉 廣告

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