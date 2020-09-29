遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

針對街口投信「託付寶」爭議，金管會今（29）日正式開鍘，消息一出，街口集團執行長胡亦嘉隨即在個人臉書頁面上怒嗆金管會：「欲加之罪、何患無辭，台版國安法，獨裁統治。」

金管會今日宣布，對街口投信處罰鍰300萬元、警告處分，並限制相關業務外，也命令街口投信解除董事胡亦嘉職務，及停止前莊姓總經理一個月業務的執行。

金管會新聞稿長達13頁，直指街口投信多項缺失，包括嚴重誤導投資人等。