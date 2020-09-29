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遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法
針對街口投信「託付寶」爭議，金管會今（29）日正式開鍘，消息一出，街口集團執行長胡亦嘉隨即在個人臉書頁面上怒嗆金管會：「欲加之罪、何患無辭，台版國安法，獨裁統治。」
金管會今日宣布，對街口投信處罰鍰300萬元、警告處分，並限制相關業務外，也命令街口投信解除董事胡亦嘉職務，及停止前莊姓總經理一個月業務的執行。
金管會新聞稿長達13頁，直指街口投信多項缺失，包括嚴重誤導投資人等。
為催生託付寶，胡亦嘉數度槓上金管會，17日還召開記者會強調，「街口完全是台灣年輕人打拚出來的一間公司」、「街口是100%在地台資公司，請給台灣年輕人發展金融科技的機會」，並對「託付寶」遭到金管會證期局打壓持續喊冤，甚至數度哽咽表示，「很捨不得員工不斷被證期局約談、他們非常害怕。」
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