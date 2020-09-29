街口託付寶爭議鬧大 胡亦嘉遭金管會解職

「街口託付寶」爭議，日前遭金管會指出未獲核准後，風波越鬧越大，雙方各說各話，街口執行長胡亦嘉多次被叫去證期局說明，金管會今做出決議，命令街口投信解除董事胡亦嘉的職務。

街口託付寶7月中上線後，隔天立刻遭金管會要求停止，認為街口投信並沒有依照規定申請核准，金管會也指出，託付寶有強調「預期收益率」，誤導消費者，有違法的疑慮。雖然胡亦嘉多次向金管會溝通，但雙方仍沒有共識，胡亦嘉後來也多次對外放話，指金管會獨裁等，經過兩個多月的溝通，金管會今最終做出解職的決議。

金管會今表示，查核發現街口投信與合作機構提供「街口託付寶服務」，其進行的廣告文宣核有使人誤信能保證獲利及宣稱得提供快速買回服務情事，未經內部簽核及未經董事會決議，即與他人合作提供類似快速買回的基金墊款服務，提供金管會的文件有未據實陳述、隱匿情事。

另街口投信未指派具有與被代理人相當資格條件的人員代理，且由同一人同時代理董事長及總經理職務，以及追募街口布蘭特原油正2期貨ETF未公平對待投資人等重大缺失，有嚴重誤導投資人、不利投資人權益保障、有礙公司健全經營，違反證券投資信託事業及期貨信託事業管理法規，金管會不只命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，也命令前總經理停職一個月，同時對街口投信開罰300萬元。

胡亦嘉在收到遭解職的消息後，在臉書上回應：「欲加之罪，何患無辭，台版國安法，獨裁統治。」