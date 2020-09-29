合庫獵香港人才 祭年薪最高600萬元

合作金庫銀行將搶攻私人銀行版圖，除軟硬體設備更新外，董事會也通過延攬香港人才計畫，預計招募19~23名，年薪最高可達600萬元，不過香港人才的薪酬將與業績掛勾，採一年或三年簽約制度，並搭配相關退場制度。

公股銀行延攬香港人才，薪水最高600萬元、直逼董總，一度引發外界質疑，合作金庫銀行董事長雷仲達今（29）日表示，「如果這些人才能為銀行賺進2億元，給他600萬元薪資就不會太高」，此外，這些延攬的香港人才，薪水福利會與一般行員不同、而是與績效掛勾，每年都會檢視績效，沒有達到內部的期望值就不能再續約。

雷仲達說，董事會目前通過的香港獵才計畫，將招聘19~23位，其中銀行占11位，包括私人銀行7位、金融產品開發1位、風管1位、金融科技2位；至於金控旗下其他子公司，創投有5位，人壽2~5位，投信和投信各1位。

能領到最高年薪600萬元的香港人才，很可能是私人銀行，或創投開出的職缺。