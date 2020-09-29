首創！動輒百萬元抗癌自胞免疫療法 有保了

南山人壽今（29）日宣布創業界之先，推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障之商品，只要保戶罹患實體癌進程到第四期並於醫院接受自體免疫細胞治療時，就直接賠付一筆錢，最高達100萬元，補強癌症險的保障缺口。

‭癌症連年蟬聯國人十大死因之首，近年來癌症自體免疫細胞療法的問世，也成為晚期癌症‬病患治療的其一選擇。目前市面上醫療險都僅針對狀態給付，而非針對療法。防癌險也並未賠付自體免疫細胞療法，這類療法費用動輒100-150萬元，相當昂貴。

‭2018年‭9‬月衛福部開放‭6‬項自體免疫細胞治療技術，醫療機構需向衛福部申請核准後始得施作。目前各家醫院治療費用不盡相同，多數醫院收費都要百萬元。

假設一名‭40歲男性南先生投保「南山人壽護您久久終身防癌健康保險‭1 ‬單位並附加「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」，其首年保險費為新台幣‭10,341‬元。

‭若47歲時經診斷‭確‬定‭惡‬化為大腸直腸癌第四期，於醫‭師評估‬後施行實體癌第四期大腸直腸癌的自體免疫細胞治療，可‭獲‬得「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」‭100 ‬萬元的保險‭給‬付。

‭南山人壽表示，新商品「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」保險期間一年且保證續‬保九年，前述期間合計最長十年，一般民眾在投保南山人壽護您久久終身防癌健康保險‭ 、南山人壽護您久久癌症醫療終身健康保險附約時可以同時規劃附加此新商‬品，以完整癌症醫療保障。

另外目前已投保南山人壽護您久久終身防癌健康保險與南山人壽護您久久癌症醫療終身健康保險附約等商‭品‬之‭30‬歲至‭65歲約‭25萬保戶，若保戶沒有癌症史，也可以選購此新商品升級癌症保障。