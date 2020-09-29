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投資型保單怎麼買？專家建議：先釐清自己需求

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
市面上投資型商品百百種，民眾在選購前一定要先釐清自己的需求。 本報資料照片
市面上投資型商品百百種，民眾在選購前一定要先釐清自己的需求。 本報資料照片

變額年金險、變額萬能壽險等投資型保單持續熱銷，宏泰人壽多元行銷處副總陳銘正表示，市面上投資型商品百百種，民眾在選購前一定要先釐清自己的需求。

陳銘正指出，變額年金險是一個基金平台，到期時轉換成年金、或是將來其他更吸引客戶的管理平台；變額萬能壽險則是一張兼具投資功能的壽險保單。

許多銷售人員會先推廣變額萬能壽險，因為壽險保障的觀念是保險公司業務員在協助客戶做規劃時首重的項目，加上投資市場並非一個永遠歌舞昇平的狀態，投資除了有勇氣還要有耐心；但生命未必有耐心。若是在這期間發生立刻需要用錢的狀況，用年金解約換現就可能會不如預期。

買變額年金險的投資成分比變額萬能壽險高，扣除保險公司的管理費用，幾乎是全部用於投資。從這個角度來看，假設購買保單的目的是投資，買變額年金險是正確的選擇，要負擔的風險在於萬一發生了甚麼意外導致失能或身故，市值又下降時，可能無法得到想要的身故保障。

「釐清自身的需求跟理解保險合約的內容同樣重要」，陳銘正提醒民眾，要對於自己想要購買的商品有所了解，並且列出自己的需求後再購買投資型保單，切忌在不清楚內容的情況下就先簽署合約。

陳銘正並表示，傳統型保單的宣告利率往下調，客戶未必就會將預算轉向保障型商品。因為預定利率下降、罹病率提高等因素，保障型商品變貴，對準保戶及銷售人員是一個很大的壓力。

許多客戶原本想透過保險規劃達到短期保本或提升保單價值的目標，然而那些高利率的商品已經買不到了。許多客戶就會走回原點，思考是否應透過購買投資型商品，達成自己財務規劃的目標。

這也呼應了當時投資型商品的初衷、反映出消費者的心聲：「保險公司新保單的設計，沒辦法幫我創造我理想中的利息，那我自己來賺。」前述心態加深投資型商品的銷售熱潮。

陳銘正指出，宏泰人壽從這幾年銷售重心從利變壽發展到保障型，也逐步籌備投資型商品。前面幾年的準備功夫不少，分段進行是希望能精緻化耕耘。

目前宏泰人壽投資型商品搭上市場的趨勢並非一股腦兒地跟風，而是數年來的準備的水到渠成。

由於經營銀行通路成績斐然，宏泰人壽將持續強化、期許未來將業務與客戶之間的溝通做得更好。同時也將召集銷售合作夥伴做說明訓練，希望用遍地開花的方式，重新給消費者正確的觀念。

宏泰人壽多元行銷處副總陳銘正。宏泰人壽/提供
宏泰人壽多元行銷處副總陳銘正。宏泰人壽/提供

宏泰人壽 保單 年金

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