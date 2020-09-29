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銀行帳戶太長怕記錯？手機門號跨行轉帳將上路

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
財金公司啟動手機號碼跨行轉帳服務，首波銀行包含元大銀、土銀等將陸續上線。 示意圖／ingimage
財金公司啟動手機號碼跨行轉帳服務，首波銀行包含元大銀、土銀等將陸續上線。 示意圖／ingimage

「給我您的銀行帳號，我轉帳給您。」這句在日常生活中常會聽到的對話，隨著數位金融科技的創新，今年底前將進化為「我已經透過您的手機號碼轉帳給您囉。」財金公司啟動手機號碼跨行轉帳服務，首波銀行包含元大銀、土銀等將陸續上線。

元大銀行表示，目前因各家銀行帳號長度或位數不一，客戶進行跨行轉帳交易時，常常需要花費許多時間確認帳號的正確性，常有不小心按錯帳號數字，而發生轉錯帳號的情況。

元大銀行說明，現在改用手機號碼取代銀行帳號，將可解決上述跨行轉帳交易的痛點。客戶只要進入行動銀行App，選擇手機號碼要連結的帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，只要告知手機號碼進行轉帳即可。

金管會日前提出的金融科技發展路徑圖中，「普惠金融」為其推動目標之一，希望推動金融服務滿足民眾不同需求，達到便利性與普及性，行動轉帳支付服務除可滿足客戶需求外，亦為國際間趨勢，例如：美國的Zelle、瑞典的Swish、新加坡的PayNow等，皆提供客戶於手機App上，輸入收款方的手機門號，即可立即完成轉帳服務，省去客戶間溝通時間，也不需要為了跨行轉帳跑一趟銀行或操作ATM。

手機 元大 金融科技 跨行轉帳 土銀

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