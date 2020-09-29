合庫財富管理升級 首間金鑽理財旗艦店開幕

為利竹科人享有的Smart理財尊榮服務再升級，合作金庫銀行打造新竹科學園區金鑽理財旗艦店，今天舉行揭牌儀式，由合庫銀行董事長雷仲達親自蒞臨主持，象徵合庫財富管理業務邁向新的里程碑。

雷仲達致詞時表示，合庫發展財富管理業務已近20年，94年起即在全臺陸續成立15家理財旗艦店，提供客戶優質理財服務，今為滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求，特別成立「金鑽級」理財旗艦店，配置5間理財諮詢室，打造舒適隱密的服務環境，便於家族型理財客戶使用。

此外，更特別精心遴選經驗豐富、深獲客戶好評的菁英理財專員，為有理財需求的客戶及其家族精心設計多元商品，提供投資、稅務等諮詢及專屬的理財規劃方案。

雖然今年疫情衝擊全球金融市場，合庫財管業務表現依舊耀眼，信託理財1-8月業績較去年同期成長近3成，創下歷年最佳成績，近幾年更積極搶攻高資產客群市場。

合庫銀行自(108)年中推出「傳家寶家族理財」方案以來，已服務近700個家族戶，管理總資產達新台幣400億元，這些高資產客戶除可享有投資前的資訊建議及投資後的即時管理、資產配置檢視，並有專屬優惠；合庫也力推家族信託服務，量身打造完整規劃的信託服務，保障家族企業，解決財產跨世代傳承，實現平穩的家族股權移轉。

合庫積極因應海外資產大量移回國內投資，對量身訂作財管服務日益殷切的金融環境，持續在北、中、南成立多家金鑽理財旗艦店，並進一步結合金控旗下人壽、投信、票券、證券等子公司，及海外24家分行等集團資源，進行商品研發，發展跨資產管理業務，滿足家族理財客戶創富、守富、傳富需求。