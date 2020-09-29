元大原油正2自救會陳情 元大四點回應

元大S&P原油正2（00672L）面臨下市命運，自救會今（29）日前往金管會、元大投信陳情，控訴基金因應負油價事件有操作不當並希望基金能免於清算，對此元大投信針對自救會四大陳述也提出四點回應。

首先是自救會陳情，元大原油正2一日內憑空蒸發150億元，應啟動調查，豈容元大輕易下市結案？內容指出，元大投信用了六個多月，五鬼搬運幾百億資金！元大原油正2自2月2日至9月11日期間，基金資產蒸發近360億元，淨資產價值自382億元減少為28億元。

對此元大投信指出，一、元大原油正2資產由保管銀行保管，投信只負責操作，何來五鬼搬運；二、基金規模增減並不完全因操作所致，尚與基金申購、贖回或與投資標的價格等多項因素有關；三、今年來截至9月25日，元大原油正2ETF報酬率為負95.35%，所追蹤指數負97.88%，國際間知名同類型的西德州輕原油槓桿期貨ETF如ProShares Ultra Bloomberg Crude OilETF（UCO），同期亦大跌94.49%，說明基金大跌主要是原油價格意外崩跌。

其次，自救會陳述，元大投信號稱國內ETF專家，為什麼讓投資人賠掉身家？投資人表示，由於元大投信4月21日面臨負油價極端異常市況，將基金部位由近月轉至遠月期貨，並降低曝險至1.2倍，導致基金無反應期貨後續反彈表現，並在油價反彈時無表現，但下跌時卻一起下跌。

元大投信首先回應，一、4月油價遭遇市場極端異常狀況，20日遇西德州原油出現負油價，21日西德州輕原油近月期貨（6月）於盤中一度大跌68.18%，若以4月20日基金166.66%曝險部位計算，不調整投資策略，基金將出現負113.63%的超額損失，資產將瞬間歸零無法繼續營運，故元大投信係因應市場急遽變化，立即將持倉的月份由2020年6月調整為2020年12月合約，並調降曝險部位。

二，4月20日至9月28日期間，元大原油正2股價雖由3.68元下跌到0.78元，下跌幅度78.8%；但同期基金淨值跌幅僅6.98%，報酬優於指數。與此同時，元大原油正2溢價由237.61%大幅收斂至零，顯見股價下跌非元大投信操作不當所致，而是市場交易情形致溢價收斂，股價下跌。

第三，自救會表示，元大原油正2放出下市利空消息，卻大量回補融券，是誰在坑殺散戶？元大原油正2公告「清算倒數期」後，上周不少投資人賣出，融券也大幅回補，溢價大幅收斂。元大原油正2今年3月豁免不用期信ETF下市規定，將在10月1日起恢復規則，因淨值太低被認為將直接清算，為讓投資人早準備，元大投信提早於計算規定的30個營業日，8月19日通知該ETF進入倒數期，隔日即見ETF交易巨量，有人賣出溢價因此大幅收斂，先前融券回補，元大投信坑殺散戶。

對此元大投信重申，元大原油正2將於10月起重新適用基金30日平均淨值達一定幅度，必須申請終止信託契約之規範，此造成溢價收斂屬次級市場（股市）投資人自由交易產生之結果，非自救會所說坑殺散戶狀況。

第四，自救會抗議，連金管會都管不了的ETF經理人操作團隊，明顯致命操作失誤，散戶申訴無門。由於元大投信轉倉到12月避險，卻未事先向主管機關及投資人報備和公開說明，且無法提出任何內部簽核文件及投資風險評估報告，對比同樣是原油ETF商品，街口布蘭特油正2今年也遭受同樣的石油戰爭及負油價打擊，但其淨值仍高於2元。

元大投信表示，一、依主管機關規定，調整策略為事後公告。二、元大原油正2的交易標的為西德州原油期貨，屬於實物交割，本次負油價的成因係西德州原油期貨實物交割地的倉儲設備即將滿載，成本上升，導致負油價。相對而言，街口布蘭特油正2交易之布蘭特原油期貨為現金交割，衝擊明顯輕許多。

三、元大原油正2在4月21日調整投資策略，讓基金躲過最致命的大跌，得以休息穩步回升，故證明元大投信於該基金操作上善盡善良管理人責任，確保基金免於極端狀況第一時間清算下市。