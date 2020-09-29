土銀率先開辦 手機門號就能轉帳

在日常生活中，民眾在辦理轉帳時常常發生忘了收款人帳號、轉錯帳號、輸入錯誤等問題。為了解決這些問題，讓民眾轉帳能變得更輕鬆，並且免除輸入長長一串轉帳帳號的麻煩，土地銀行於9月30日起配合財金公司共同開辦「手機門號轉帳服務」，民眾只要簡單步驟即可完成註冊，讓匯款人輸入民眾手機號碼即可輕鬆完成轉帳，而且無論自行或跨行轉帳都不受限制，提升客戶金融服務體驗。

土地銀行為首批參與銀行之一，客戶可透過土銀行動銀行APP或網路銀行完成手機門號轉帳註冊，將手機號碼與銀行帳號連結綁定後，匯款人只要輸入收款人的手機號碼即可輕鬆進行轉帳服務，讓手機門號不只應用在線上申辦貸款或開戶，更進一步運用在轉帳上。

土地銀行致力於滿足廣大客戶的需求，除了首辦「手機門號轉帳服務」外，亦超前部署提供掃碼提款服務，客戶可於提供掃碼提款服務之ATM，以手機掃描QR Code即可輕鬆提款，加速無卡提款服務流程，提供多元的創新數位金融服務。歡迎民眾共襄盛舉，搶先體驗數位金融帶來的便利性。