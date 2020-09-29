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臺企銀主辦台灣銅業24億元聯貸案 完成簽約儀式

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
臺灣企銀統籌主辦台灣銅業科技股份有限公司新台幣24億元聯合授信案，由臺灣企銀董事長黃博怡（左）與台灣銅業董事長魏千芸（右）代表簽約。圖／臺灣企銀提供
臺灣企銀統籌主辦台灣銅業科技股份有限公司新台幣24億元聯合授信案，由臺灣企銀董事長黃博怡（左）與台灣銅業董事長魏千芸（右）代表簽約。圖／臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）統籌主辦台灣銅業科技股份有限公司新台幣24億元聯合授信案 ，已完成簽約儀式，本聯貸案獲得合作金庫銀行、臺灣銀行、全國農業金庫、第一銀行華南銀行等參貸銀行參與。

台灣銅業科技為專業銅製電線電纜回收及銅條製造商，自1996成立迄今，擁有一般事業廢棄物清除及處理、銅二級冶煉程序等合格證照，為業界少數具有回收及製造之雙證造廠商。董事長魏千芸擁有超過30年產業經營管理經驗，公司產品於業界已建立良好信譽及口碑，產程亦通過ISO9001、ISO14001等國際認證，主要交易對象多為上市櫃公司等知名企業。

台灣銅業科技生產銅製品主要為8mm與2.6mm之無氧銅條，由於主力客戶逐年提高訂單需求，近年增建新廠並汰換部分老舊設備，大幅強化產能縮短出貨時程 ，穩固產業地位。

本次完成聯貸籌組後，將提供台灣銅業未來營運所需資金，加強亞洲與國際市場業務拓展，業務規模及營收獲利可望再創新猷。

華南銀行 第一銀行 台企銀

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