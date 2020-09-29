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富邦VIX ETF溢價偏高 投資人需注意風險

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

由富邦投信發行的富邦VIX ETF（證券代號：00677U）近期在台股盤中溢價幅度已來到5%以上，代表次級市場價格，大幅高於該ETF的真實價值，富邦VIX ETF經理人楊邦珩提醒，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

楊邦珩表示，提醒有買進計劃的投資人，需留意淨值持續因為VIX期貨正價差所隱含的下檔風險，因應目前市價溢價幅度偏高的情形，請投資人需留意大幅買貴的風險；對於目前持有富邦VIX的投資人，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險，如後續標的指數上漲時，市價漲幅小於標的指數漲幅，甚至市價出現不漲反跌發生的風險；至於套利交易投資人，則須留意溢價波動的風險。

富邦VIX主要投資標的為波動率期貨，在過去歷史資料中多存在正價差現象，除了轉倉時面臨正轉倉成本外，基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失，因此長期持有該ETF可能產生極大的損失，該ETF不適合以追求長期投資為投資目標之投資人，投資人交易前，應充分瞭解該ETF之風險及特性。

楊邦珩指出，台灣ETF市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是ETF為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF在交易所買賣的價格稱為市價，而ETF真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。

自2016年底富邦VIX掛牌以來，富邦投信即不斷教育投資人，因VIX指數無法複製交易的特性，全球波動率相關ETF，皆是追蹤以VIX期貨為指數成分的VIX期貨指數，舉例來說，富邦VIX追蹤的是標普500波動率短期期貨ER指數，而VIX期貨因多數時間存在大幅度正價差(正價差代表期貨價格高於VIX現貨價格)，因此，持有VIX期貨多頭部位的VIX期貨ETF，將因正價差收斂，導致淨值長期呈現明顯下跌趨勢，因此僅適合在預期波動大幅上升時期，做為短線的避險交易工具，極度不適合長期持有或逢低攤平的操作策略。楊邦珩並持續提醒，波動率期貨ETF只有在預期VIX指數在短線有顯著上漲的可能，以及VIX期貨正價差幅度縮小時，才是較適合的買進時點。

美國股市在3月份落底後，於近期再創歷史新高，VIX指數低點雖只有回到約21點，與多數狀況下的多頭行情不同，代表VIX指數雖然仍有反應新冠肺炎疫情、以及即將到來的總統大選事件不確定性，但從VIX期貨價差來看，早已回復股市多頭行情的正價差結構，顯示市場情緒除了不恐慌外，避險情緒也已大幅下降。

展望後市，楊邦珩表示，VIX指數目前仍在歷史70百分位數以上的相對高檔，新冠肺炎疫情、選舉都是已知的不確定因子，若沒有新的未知不確定因子發生時，在全球央行大量寬鬆、金融市場資金極度充沛的環境下，VIX指數上檔空間將因此受限，由近期股市下跌過程，VIX指數或VIX期貨的反應程度可見一斑，而隨著疫苗研發進展明朗化程度的增加，以及選舉事件後的塵埃落定，建議具有避險需求者，下檔風險須加以關注，並適時執行停損、停利點設定。

VIX 期貨 ETF

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