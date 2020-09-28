季底來了！資金變緊俏 隔拆利率高檔盤旋

時序進入第3季底，為資金需求旺季，中央銀行統計顯示，近幾日以來，金融業隔夜拆款利率高檔盤旋，受到外資大舉匯出影響，上周五隔拆利率一度飆高至0.112%、創下逾半年新高紀錄，上周六補班日也維持在0.1%的高位，今（28）日則因市場資金恢復平穩，收在0.085%。

銀行主管指出，距離季底僅剩最後三個交易日、緊接著就是一連四天的中秋連假，國銀資金調度出現明顯「兩樣情」，缺錢的銀行急調頭寸，錢多的銀行卻又變得比較保守、不願拆出太多，加上外商銀行手中餘裕資金不多，導致隔拆利率維持高檔震盪。

「雖然金融市場資金非常多，但短期仍有波動，特別是季底，銀行資金調度需求旺盛，且10月初就有連假，大型銀行會變得比較保守、拆出意願降低」，銀行資調主管說。

國內資金水位高漲，進而促使央行定存單餘額屢創新高。央行統計顯示，9月以來，央行定存單共計到期6兆8,700.8億元，這段時間內，央行發行6兆9,780.6億元的定存單，代表近一個月以來，央行多沖銷掉1,079.8億元的餘裕資金。

截至今日為止，央行定期存單未到期餘額為83,837.9億元，為歷史相對高位。

為抑制新台幣匯率升勢、穩定國內金融市場，今年以來，央行頻頻進場調節，為阻升新台幣，必須買入美元、並放出等量新台幣，進而導致國內資金更加充裕。

為避免資金過度浮濫、助長通貨膨脹，央行必須發行更多的定存單回收餘裕頭寸，進而導致央行定存單餘額持續締造歷史新高紀錄。

央行在9月初突破8.3兆元後持續走高，9月17日一度增至8兆4,188億元，締造歷史新高紀錄，銀行主管估計，最快下（10）月，央行定存單餘額就會突破8.5兆元大關。