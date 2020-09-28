退票率谷底反彈 銀行主管：若紓困落幕 恐像拔掉葉克膜

中央銀行今（28）日公布8月存款不足退票概況，其中，退票金額比率呈「谷底反彈」，由7月的0.25%上漲至0.3%，為兩個月高點，漲幅為0.05個百分點，央行官員解釋，「主要是10萬元至50萬元間的退票張數比重上升」。

因應新冠肺炎疫情，政府擴大紓困範圍，提振個人與企業的償債能力，今年前八月，退票金額比率為0.32%，較去年同期的0.37%，下滑0.05個百分點。

回顧7月，因大戶退票金額減少，存款不足退票金額為32億元，占票據交換金額比率降至0.25％，寫下2001年以來、19年新低紀錄。

至於8月，存款不足退票金額34億元，占票據交換金額比率為0.3％，較7月上漲0.05個百分點，呈「谷底翻升」，央行解釋，主要是10萬元至50萬元間的退票張數比重上升所致。

據統計，8月逾億元以上的退票大戶共三戶，均為企業戶、沒有個人戶，大戶退票總金額為3.7億元。

銀行主管透露，8月退票金額比率上升，其中一個原因為LED封裝廠東貝光電頻頻發生跳票。

銀行主管表示，因應新冠肺炎疫情，政府採取一連串的振興紓困措施，或多或少有助提振個人與企業的償債能力，不過一些體質較弱的企業，很可能因為紓困措施「暫時存活下來」。他形容，「就像是本來活不下去的病人，暫時被裝上葉克膜」，一旦紓困政策陸續退場，企業是否還能正常營運，值得觀察。

央行統計顯示，8月票據交換張數為607萬4,450張，較7月減少7.19％，票據交換金額為1兆1,409億元，較7月減少10.86％。

央行解釋，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，8月與7月均有1個月底峰日，但因8月較7月減少2個營業日，致票據交換張數及金額均呈減少。

另外，8月存款不足退票張數共5,221張，占票據交換張數的比率為0.09％；存款不足退票金額34億元，占票據交換金額的比率為0.3％。8月的退票張數比率及金額比率，分別較7月增加0.01個百分點及0.05個百分點。