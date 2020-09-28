金融總會金融建言白皮書 聚焦四大主題

為協助我國金融業發展，台灣金融服務業聯合總會（簡稱金融總會）已整合全體金融服務業的政策建議，提出「109年金融建言白皮書」，擬定四大金融建言主題，包括「促進金融產業發展」、「以金融扶植實體產業」、「金融風險與資安個資管理」、「政策法規綜合建議」 等。

金融總會指出，本白皮書以跨業別方式規劃金融業者願景，具體提出調整金融發展的建議以因應當前經濟情勢，擬定四大金融建言主題，包括「促進金融產業發展」、 「以金融扶植實體產業」、「金融風險與資安個資管理」、「政策法規綜合建議」 等，共提出22項建言議題、35則具體建議作法，以期達到包括金融產業發展、實體產業茁壯、金融風險控制及政策法規改善等目標。

金總表示，本白皮書由銀行、證券、壽險、產險等十大金融同業公會與信用合作社聯合社，以及證券交易所、期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管結算所、財金資訊公司等金融周邊單位研提意見，並聘請學者專家擔任諮詢顧 問，匯聚國內金融業界的建言，予以彙編撰擬而成。

而為掌握各項建言的處理時效，白皮書撰寫期間即與金管會、財政部及中央銀行溝通，並獲各主管機關適時回應建言、提供意見，達成有效溝通之目的。本次白皮書中之多項建言由主管機關積極研議中，本白皮書之提出，充分展現相關單位共同努力的成果。