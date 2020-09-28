恒大財務危機傳國內投信基金買450億？金管會：僅39.4億

大陸地產巨頭恒大集團傳出財務危機，外傳國內投信發行的基金曝險高達450億元，引起主管機關的關注，金管會今（28）日請投信投顧公會調查，到8月底止，國內投信發的基金有投資恒大集團的債券及股票金額，只有39.4億元。

金管會官員表示，根據投信投顧公會從資料庫調出的最新資料，到8月底止，國內投信發行的基金，目前有投資到恒大集團債券及股票的基金，有數十檔，曝險金額39.4億元。

在這數十檔基金中，恒大集團曝險占基金投資比重最高的是3.07%，最低的是0.09%，以最高的3.07%來看，風險還算在可控制範圍，對個別基金淨值影響也還好，目前主要是債券價格下跌，尚未違約。

官員表示，有投資到恒大集團債券及股票的基金，總規模合計有4,470億元，其中投資恒大集團金額是39.4億元，占基金規模僅0.9%。

如果占國內投信發行的基金規模4.44兆元，比重更僅有0.09%，因此，投信基金對恒大集團的曝險部位尚在可控的範圍內，投信業者會追蹤了解，金管會也會持續追蹤了解。