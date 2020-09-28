台銀挺振興 助企業創新升級

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，為加速提升振興經濟動能，台灣銀行積極響應由財政部號召九家公股行庫共同推出的「公股攜手，兆元振興」融資方案，針對六大核心戰略產業（包括資訊及數位、資安、生物及醫療科技、國防戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等），以及從事國際鏈結布局、創新或轉型升級之海內外台資企業，提供投資、技術研發、購置營業場所、機器設備及營運周轉金等所需資金，協助企業掌握振興復甦商機，奠定競爭優勢地位。

台銀表示，為落實振興經濟的政策目標，兆元振興方案自7月1日開辦以來，累積前二個月核准金額已逾新台幣504億元，協助超過3,000家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金，表現成績相當亮眼。

此外，台銀身為國內龍頭銀行，肩負執行政策使命，面對年初疫情爆發對國內經濟造成的衝擊，加上美中貿易衝突持續延燒，為協助企業順利取得所需資金，該行全體上下積極投入紓困振興貸款業務，力挺企業共度難關。其中，為協助中小企業抗疫需求並善盡企業社會責任，該行特別因應疫情影響，增加提撥自有資金，全力支持中小及微型企業共體時艱齊心抗疫，截至8月底止，該行中小企業授信戶持續成長至27,595戶，較去年底大幅增加8,569戶，成長幅度達45%。

依據金管會8月底統計資料，該行辦理各部會及自辦紓困貸款業務計已核准22,719戶，核准金額達新台幣2,917億元，整體紓困金額居同業之冠，充分展現執行紓困成效，並於日前金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」考核，獲頒多項獎項肯定。

面對後疫情時代，為讓台灣不只在防疫上有出色表現，疫後經濟振興也能持續超前部署，台銀將繼續加強推動兆元振興方案及其他包括投資台灣三大方案等各項政策性貸款，全力配合政府扶植產業、鼓勵企業轉型升級，營造有利的融資環境及協助企業取得資金，共同與政府及企業攜手合作，創造三贏局面，以順利達成提振經濟、支持企業創新及轉型的目標。