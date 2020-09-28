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中秋連假服務不中斷 七家壽險24小時專人接聽

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

10月中秋節與國慶日接連登場， 連續假期民眾多返鄉或旅遊，為顧及保戶因旅行交通事故，及假期外出時間居家安全等保險相關事項之詢問、理賠申請或保險附加之救援服務（如道路救援、醫療等相關諮詢服務）等需求，保險公司均強調服務不中斷，其中國泰人壽、南山人壽、富邦人壽宏泰人壽、安聯、郵局、保德信人壽等七家壽險公司，更有24小時專人接聽電話或提供可處理緊急狀況之聯絡方式。

國泰人壽與南山人壽都強調24小時且全年無休，均設有客服專員接聽客戶來電。富邦人壽亦表示，全年都24小時無休，均由專業專職客服人員服務，無委外代接。部份公司雖24小時，但採委外代接，例如宏泰人壽、安聯人壽與保德信人壽均表示，中秋節、國慶日連續假期期間委由代接公司24小時專人接聽服務，緊急事件將轉接本公司值班客服主管聯繫處理。此外部份公司雖然連假期間有專人服務，但服務時間從上午8、9點到下午5、6點，部份有到晚上10時~12時，但不是24小時都有，其他時段提供語音信箱留言服務。

金管會今日也發布要求各保險公司10月1日至10月4日中秋連續假期及10月9日至10月11日國慶連續假期期間，加強保戶服務，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於壽險與產險二大公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，且請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間保持服務電話暢通。

金管會表示，各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及前開二公會網站（中華民國產物保險商業同業公會網站、免付費服務專線0800-221-783；中華民國人壽保險商業同業公會網站、免付費服務專線0800-221-348），保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。另為確保資訊安全無假期，金管會已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵損及保戶權益之情事發生。

保險 中秋節 國泰人壽 富邦人壽 宏泰人壽

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