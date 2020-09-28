岳豐後市營運看正向 法人連買超

連接線束廠岳豐（6220）今年訂單已經看到11月，同時，目前公司產能也已呈現滿載情況，今年後市營運相對樂觀，近日外資法人連續買超該股，在上周股價隨大盤修正之後，今日在基本面後市看好再加上外資法人力挺，股價今日盤中一度上漲逾6%。

上周美股及台股大盤連續走弱，使得岳豐股價也出現一波小幅修正，不過，在股價修正期間，外資法人仍呈現買多次賣的情況，近4個交易更是連續買超該股，合計外資4天買超該股1108張，受到外資買超逢低布局激勵，今日該股趁大盤反彈，股價盤中也一度上漲逾6%表現相對強勢。

岳豐目前中國及台灣的廠區稼動率滿載，還得增產因應，營運上並未受到今年全球新冠肺炎疫情的影響，而做為賣方在價格上也較具優勢，加上下半年是工廠直銷及旗下零售通路旺季，將推升營運表現。

至於產能擴充方面，該公司也表示，在目前產能已滿載之下，中國廠區也增產 30%因應，加上全球疫情下，中國與台灣生產優勢也可強化議價能力，樂看待下半年營運優於上半年。

此外，岳豐表示，針對美中貿易戰的影響，目前網路用線25%的關稅暫緩延至年底，目前還是在中國生產，電源線雖有部分產品被課稅，但可以透過漲價藉此轉嫁降低影響，同時也陸續與和經過認證的在厄瓜多、菲律賓、台灣和越南的免關稅工廠簽訂供應關係以分散風險。