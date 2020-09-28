保單借款留意三點 利息一年未繳複利滾入本金計息

新冠肺炎疫情影響全球，交通、旅遊、餐飲等產業都受到不小衝擊，根據勞動部最新公布8月無薪假統計已超過2萬人，對許多人來說，工作收入忽然減少或中斷勢必影響經濟，因此在生活資金需求上相對較高，此時保單借款是個不錯的選擇，透過ATM即可輕鬆使用服務，雖然保單借款方便快速，但專家提醒留意三點維護自身權益。

一般來說，保戶只要在保單有效期間內，保單累積有保單價值準備金時，即可於保單價值準備金範圍內申請保單借款。不過遠雄人壽提醒，保戶使用同時必須留意三項重點。一、是保單借款雖未規定還款期限，但利息若累積一年未繳，便會滾入借款本金內以複利計息，使得保單價值準備金縮水；二、是累計借款本息超過保單價值準備金或保單帳戶價值時，保單將會停效，若停效期間發生保險事故，保險公司將不負給付責任；三、是保單借款未清償前，當保險公司有給付各項保險金、年金、解約金、返還保單價值準備金或其他金額時，保險公司將先扣除借款及應付利息後，再給付剩餘金額。

遠雄人壽提供多元保單借款方式，保戶可透過臨櫃辦理、服務人員送件、線上保單服務及ATM保單借款自動化交易申請。為滿足保戶即時需求及數位化服務，保戶只要登入官網保戶專區或遠雄人壽行動APP完成註冊及身分驗證，開通線上服務之授權申請，待服務人員電訪要保人完成確認後即可使用；另一種便利的方式就是申請ATM保單借款自動化交易服務，可於各地台新銀行ATM、全家便利商店配置的台新ATM使用借款服務，單日借款不限次數，同時也能查詢可借額度及變更保單理財密碼。相較銀行信用卡、信用貸款等方式，保單借款享有手續簡便，免保人、免手續費、無違約金、撥款快速、還款時間彈性等多項優點。

遠雄人壽也提醒保戶進行保單借款前，務必詳細閱讀保單借款約定書，借款後應按時繳息還款，以維護自身權益。相關資訊可至遠雄人壽官網「保戶服務專區」查詢，或洽保戶服務專線0800-083-083諮詢。