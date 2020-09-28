變額年金險、變額萬能壽險買哪個好？專家：先釐清需求

台灣人愛買保險，不只買保障，也拿來當作投資工具，到底投資型保單該怎麼選？保險專家建議，千萬不要一窩蜂跟進，如果以前不懂就買，現在一定要弄懂才買。

投資型商品並非如今才有的新形態的商品，過去投資型商品曾經一度相當風行，直到2008年雷曼事件金融風暴發生後才熱度迅速減退。當時的網際網路資訊不如現今發達，民眾對於投資型商品的認知也相當有限。這起全球投資災禍讓世人驚覺到多數的民眾對於投資型商品不求甚解，也沒有去了解自己的錢被拿去做什麼 。獲利時皆大歡喜，但虧損時就會產生爭議。

但如今金融商品知識普及化，不僅主管機關致力推廣，保險業戮力奉行KYC，加上這些年網路資訊發達，消費者對投資型商品有更充分的了解。宏泰人壽多元行銷處副總陳銘正表示，在宣告利率往下調的情況下，客戶未必就會將預算轉向保障型商品，反而因為今年7月起調整新契約責任準備金所適用之利率，加上死亡保障對應保價金最低門檻及利變型商品宣告利率平穩機制實施後，導致儲蓄險風光不再，高利率的商品已經買不到了，許多客戶就會走回原點，思考是否應透過購買投資型商品，達成自己財務規劃的目標。

市面上投資型商品百百種，陳銘正表示，選購前一定要先釐清自己的需求。變額年金險是一個基金平台，到期時轉換成年金，或是將來其他更吸引客戶的管理平台；變額萬能壽險則是一張兼具投資功能的壽險保單。

許多銷售人員會先推廣變額萬能壽險，因為壽險保障的觀念是保險公司業務員在協助客戶做規劃時首重的項目，加上投資市場並非一個永遠歌舞昇平的狀態，投資除了有勇氣還要有耐心；但生命未必有耐心，若是在這期間發生立刻需要用錢的狀況，用年金解約換現就可能會不如預期。

反之，若買變額年金險投資的成分就比變額萬能壽險高，扣除保險公司的管理費用，幾乎是全部用於投資。所以以這個角度來看，假設購買保單的目的是投資，買變額年金險是正確的選擇，要負擔的風險在於萬一發生了甚麼意外導致失能或身故，市值又下降時，可能無法得到想要的身故保障。

因此釐清自身的需求跟理解保險合約的內容同樣重要，陳銘正提醒，要對於自己想要購買的商品有所了解，並且列出自己的需求後再購買投資型保單，切忌在不清楚內容的情況下就先簽署合約。