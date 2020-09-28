「產學專案教師」面授即戰力 大同大學產學合作拚三贏
強化學生畢業後接軌就業市場的即戰力，近年來儼然已成各大專院校的辦學重點，大同大學研發長黃維信指出，「產學專案教師」是該校的一大特色，產學專案教師因與企業有著相當緊密的合作，可提供學生產業界第一手新知，有助縮短學用落差。
黃維信表示「產學專案教師」和過去傳統的業師很不同，產學專案教師都是擁有博士學位，且具備助理教授級教職資格者，由學校負擔1/3薪水，另外2/3薪資則由企業給付，產學專案教師除了在學校有固定的課程外，也多為企業顧問或擔任要職，可為學生帶來業界最新資訊、最新技術，同時也可讓學生有機會使用操作企業廠商的設備，累積實作經驗，且產學專案教師亦可向科技部、國科會申請專案，帶領指導學生進行專題研究，可謂學生、教師、企業三贏的新合作模式。
而針對教育部所推的《校外實習專法草案》，黃維信指出，實習的樣態實在太多，不宜把教師對學生訪視的規定訂得太嚴，亦不宜太強調勞雇關係，雖然基於確保學生權益的立意良善，但如此一來恐降低企業提供在校學生實習機會。因此，建議應保有一些彈性。實習的本質是「打開學生的學習面向」，應以此為前提，實習不等於做工。
1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，「產學專案教師」是非常新穎的師資規劃，可以將市場上最新的資訊和技術教給學生，畢竟科技的進步一日千里，現在極少有老師可以在一個學校任教30年，如果學校可以因應市場轉變，找一個具教職資格又同時具備業界實務經驗者，確實是改善目前學用落差，相當不錯的一個解決方案。特別是5G的時代已經來臨，各大專院校在師資的規劃上也應超前部署。
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