元大原油正2淨值過低 預計10月5日申請下市

今年上半年國際油價一度重挫，導致台股首檔原油期貨槓桿ETF─元大S&P原油正2 ETF（00672L）淨值大幅滑落，迄今被寬限下市期限將屆，元大投信指出，10月1日起該石油ETF將恢復適用近30個營業日之基金平均單位淨值累積跌幅達一定比率即申請終止信託契約規定，目前還剩下最後三個營業日。

由於10月1日碰上中秋連假，原應10月首個營業日就申請下市的元大S&P原油正2，預計10月5日遞件下市。正式公告依元大投信官網為準。

元大投信指出，元大S&P原油正2依原有期信ETF下市規定，其於8月19日至9月25日之平均淨值為0.83元，若最後三個營業日，西德州輕原油期貨價格仍未能大幅上漲至339美元以上，則該基金最近30個營業日（自8月19日到9月30日）之基金平均單位淨值恐將無法回升至2元以上，便須依規定申請終止信託契約。

元大投信提醒投資人應注意元大S&P原油正2下市風險，與基金未來確定終止信託契約後，集中市場可能出現流動性風險與價格風險。

元大投信表示，針對元大S&P原油正2面臨終止信託契約風險，投資人如何處理手中持股部位有兩方式。一為下市前自集中市場賣出，交易價格由投資人自行決定，個人掌握程度較高且兩日內款項即入帳。

其次，若下市前未賣出，必須待清算程序完結後，方可取回以投信處理部位後的淨值之返還價格，且取得款項時間至少需到元大投信收到終止信託契約核准函後42個營業日，所需時程較久。元大投信建議投資人應確切了解兩種方式之差異，評估自身需求選擇較適切方法進行。