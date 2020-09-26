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拋匯潮 台幣終止連四貶

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

季底為出口商拋匯旺季，外資昨（25）日雖持續匯出，但出口商蜂擁拋匯「轉現金」更盛，使新台幣匯率翻升，並在中央銀行尾盤調節下升值4.3分，收在29.275元，終止連四貶，總成交量12.22億美元。

匯銀主管指出，美股回穩、避險情緒降溫，國際美元漲勢暫歇，主要亞幣多數升值，加上出口商季底積極拋匯，新台幣盤中實質交易價一度升破29.2元，最高升抵29.125元，最多升值1.93角。「出口商很多，整體成交量不算大、市場還算平靜，不過老大（指央行）尾盤還是進場調節，最後讓匯價回落至29.275元後收盤」，匯銀主管說。

央行統計顯示，主要亞洲貨幣昨日對美元多數升值，但升幅不大，其中新台幣匯率升值0.15%，星元升值0.08%，人民幣與韓元升幅分別為0.06%和0.03%，僅日圓對美元貶值，幅度為0.09%。

今日逢周六補上班日，匯銀主管說，根據以往經驗，匯市成交量不會太大、預料交投相當清淡。

新台幣 台幣匯率 央行

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