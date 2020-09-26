房貸利率 將落底反彈

購屋貸款利率位處歷史低檔，房市交易熱呼呼，但銀行主管提醒，公股銀行千萬元以內房貸利率額外降1碼（0.25個百分點）的政策，確定在本（9）月底落幕，這代表10月起，房貸利率將落底反彈，投資人購屋時要衡量自身的還款能力、做好財務規畫。

行政院發言人丁怡銘昨日表示，當初規劃公股銀行房貸額外降1碼的方案，就是到本月底結束，目前沒有計畫延長。公股銀行主管補充說，回歸正常市場利率後，平均房貸利率將上漲0.1至0.15個百分點。

新冠肺炎疫情衝擊國內外經濟，央行3月降息1碼後，行政院緊接著宣布個人紓困方案，公股銀針對1,000萬元以內且符合自用住宅的房貸客戶，會再額外降息1碼，為期半年至9月底。

受此影響，五大銀行新增房貸利率5月降至1.349%的歷史新低，之後連三個月維持在1.359%。