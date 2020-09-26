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央行推數位幣 邁入新階段

經濟日報 / 記者 陳美君

我國中央銀行持續推動央行數位貨幣試驗計畫，今年9月底進入第二階段「通用型央行數位貨幣CBDC試驗計畫」，並視試驗情形與國際發展滾動式檢討期程。

央行在第一階段「批發型CBDC可行性技術研究」發現，以完全（或高度）去中心化DLT（分散式帳本）建構的批發型CBDC平台，其效能並未明顯優於現行中心化系統，主要是因金融交易有隱私保護的需求，而影響其運作效能。

在瞭解DLT潛力及問題後，央行將進行第二階段「通用型CBDC試驗計畫」。考量國際上尚無符合零售支付市場高頻交易需求之CBDC平台實例，再加上隱私保護的考量，未來在設計上可能以中心化系統為基礎、部分功能（例如交易資料儲存等）結合DLT的規劃，可能是較符合通用型CBDC需求的技術研究與發展方向。

未來的CBDC要能同時實現現金的普及性及電子支付的便利性，「通用型CBDC試驗計畫」亦以此作為研究的方向，在設計上希望能保有現金的優點，並善用數位科技，盡可能地符合現在及未來支付市場的需求。央行指出，本試驗計畫預計於今年9月底啟動，期程預定為兩年，並將視實際試驗情形及國際間CBDC發展趨勢，滾動式檢討期程的調整。

央行強調，邁向數位時代，支付服務已不再只由銀行等傳統金融機構提供，非銀行支付機構的加入，以及支付科技的創新與貨幣型態可能的改變等，均使支付市場的發展更為多元、競爭。

然而，在愈來愈錯綜複雜的市場分工與組成結構中，最終要能形成安全、效率的支付生態體系，並且營造出適合創新的環境，維持市場競爭的效率，則央行所扮演的角色與提供的貨幣信任基礎將是其中的關鍵。

央行在報告中指出，貨幣的外在形式或有不同，卻都根植於央行提供的信任基礎上。

現代支付系統的運作，是以具法償效力的中央銀行貨幣為基礎，支撐著商業銀行貨幣、電子貨幣等其他支付工具。

換言之，貨幣的外在形式或有不同，然而，貨幣制度與支付系統均建立在對通貨的信任基礎上，而唯有央行可以確保其信任。

另外，央行作為支付基礎設施的營運者、促進支付市場健全的推動者及監管者，提供支付系統發展的堅實基礎，在維護大眾對貨幣信任的同時，也支持民間部門創新；央行亦站在科技創新的前端，積極研究央行數位貨幣（CBDC）作為未來的新支付工具，以因應數位時代的未來趨勢。

國際間CBDC研究的各種技術與架構，均未改變貨幣須具備信任的本質。

國際間央行對CBDC的態度已轉趨正面，正逐步提升CBDC研究的量能，研究CBDC各種可能的技術與架構。然而，CBDC無論是採用中心化或去中心化技術、以雙層式或更複雜的架構運作，只是外在形式的改變，均未改變貨幣須具備信任的本質。

CBDC如運用DLT（分散式帳本），其作用也是在提高系統強韌性，透過新技術強化系統安全，來進一步加深大眾對於貨幣的信任，並非以DLT取代貨幣的信任基礎。

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