房市熱！8月房貸、建築融資續飆歷史新高

房市景氣熱呼呼，中央銀行今（25）日公布，8月國銀房貸餘額、建築貸款餘額，分別升抵7兆7,377億元與2兆2,933億元，雙雙締造歷史新高紀錄。

央行統計顯示，8月象徵房市買氣的房貸餘額續創新高，並較前一個月大增676億元，月增率7.18%，創下2010年7月以來、逾十年新高。

房貸年增率飆高，央行官員解釋，去年農曆民俗月為8月1日起一整個月，但今年則是8月19日開始，因此8月前半個月，有一些民眾趕在民俗月到來前交屋、要求銀行儘速放款，這股「提前上車潮」，加上去年比較基期偏低因素，使房貸餘額年增率寫下逾十年來的高點。

央行資料顯示，象徵首購族需求的青年安心成家方案，8月底餘額為6,195億元，月減2億元，占比也由7月的8.08%下滑至8.01%，降幅為0.07個百分點。

「這個月減少的金額與比例都不是很明顯」，央行官員說。

除象徵房市買氣的購屋貸款餘額飆新高外，建商推案信心指標—建築貸款餘額，8月增至2兆2,933億元，續創歷史高點，較7月增加245億元。

央行官員指出，8月建築貸款年增率15.49%，創2011年10月以來、近九年高點。

建築貸款年增率飆高，央行官員解釋，近期建築融資每月增加規模都在200至300億元，增加的主要原因包括政府鼓勵都市更新、危老重建，建商也積極進行土地開發，並推出廠辦、商辦、住宅等新建案。