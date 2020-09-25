LINE Pay攜手一卡通 推直連銀行數位存款帳戶開戶服務

智慧型手機的普及與金融科技的快速發展下，行動支付業者持續提供民眾全新的金融服務體驗。LINE Pay、一卡通及中國信託銀行三方聯手，率先啟用LINE Pay串接中信銀My Way數位存款帳戶開戶服務，透過LINE Pay Money電支平台，直接連接銀行端進行線上開戶以及完成約定連結銀行存款帳戶(Account Link)。LINE Pay成為行動支付市場第一家提供直連數位帳戶開戶服務的業者。

LINE Pay及一卡通公司積極廣邀各銀行加入直連數位存款帳戶開戶服務，第二波將有聯邦銀行及台北富邦銀行加入，用戶都可透過LINE Pay完成開戶。

LINE Pay用戶透過LINE Pay Money的「儲值」功能，選擇「銀行帳戶」後，於新增銀行帳戶列表點選中國信託銀行的「我要開戶」，快速直連My Way數位存款帳戶進行線上開戶流程，完成開戶作業後，LINE Pay Money的約定連結銀行存款帳戶即同步完成設定。

以往民眾欲開立新的銀行帳戶，需本人攜帶證件前往實體銀行門市辦理開戶，礙於實體銀行門市營業時間及排隊等候時間，增加民眾開戶的困難度及意願。透過LINE Pay Money電子支付平台直連銀行數位存款帳戶並進行線上開戶，不需再前往不同業者介面開戶，民眾所需的金融服務只要利用手機中的LINE Pay就能輕鬆完成。