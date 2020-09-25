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港版國安法效應 國銀對港曝險排名從老三變老四

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（25）日公布6月底國銀海外曝險概況，放眼前十大國家裡，僅香港名次退後，由第1季的第三名，被熱門海外基金註冊地盧森堡「超車」、退居第四名，央行金檢處副處長吳登彰坦言，「與港版國安法有一定關係」。

央行統計顯示，6月底國銀對香港的曝險，不論直接或最終風險均為下跌，其中，直接風險降至337億美元，季減33億美元，最終風險下滑至239億美元，季減14億美元。

國銀對港曝險排名，由「老三」退居「老四」，吳登彰分析，港版國安法上路，國銀對香港的授信、資金拆存全面減少，「銀行在承作相關業務時都會比較審慎。」

除香港外，國銀對日本的曝險也同步下滑，據統計，第2季國銀對日本的直接風險與最終風險，雙雙下滑至293與301億美元，較3月底減少20與32億美元。

吳登彰表示，國銀對日曝險減少，主要是一家國銀的日本子行，存放在當地央行資金減少所致，屬於資金調度需求。

近五年來，美國蟬聯國銀最大債權國，中國大陸也由過去的最大債權國、滑落至第二大債權國，主要是近年來，國銀對陸投資明顯降溫，金管會日前公布國銀大陸曝險部位，至第2季止，國銀大陸曝險總額占淨值比率為40.9%，降至歷史新低。

根據金管會規定，銀行在大陸地區的授信、投資等部位，也就是對大陸的曝險金額，不能超過淨值的一倍，對於個別銀行若超過淨值80%，金管會就會列警示，特別關注。

香港 金管會 央行 國安法

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