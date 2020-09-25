美國連20季蟬聯我國銀最大債權國 曝險金額飆新高

中央銀行今（25）日公布6月底國銀國家風險統計，美國連20季蟬聯國銀最大債權國。央行統計顯示，因資金拆存增加，加上美股市值飆高，國銀6月底對美國曝險，不論是直接或最終風險，均創下歷史新高紀錄。

央行統計顯示，6月底國銀對美國曝險，直接風險高達919億美元，最終風險893億美元，雙雙締造新高水準，並較前一季增加75與54億美元。

央行金檢處副處長吳登彰指出，國銀對美曝險創新高，主要是國銀對美資金拆存增加，另外，全球資本市場在第1季位處低檔，第2季美股反彈，國銀以信託人名義持有註冊地在美國的信託資產，因股票上漲、市價提高，國銀對美曝險規模也跟著水漲船高。

至於國銀曝險第二大國中國大陸，6月底直接與最終風險同步走揚，分別增至478與683億美元，較前一季分別上漲17與14億美元。

國銀對中國曝險增加，吳登彰說，「增加的幅度還好」，且增加的主要原因，除國銀在中國的子行加碼人民幣債券外，還包含匯率因素，因第2季人民幣對美元匯率升值，使國銀在中國的曝險金額折成美元後金額增加。

央行統計顯示，6月底國銀外國債權直接風險餘額為4,558億美元，較3月底增加3.94%，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。

由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，6月底最終風險淨額為4,409億美元，較3月底增加4.19%。

國銀曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3,302億美元，占我國外國債權直接風險餘額的72.45%。