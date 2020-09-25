快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

富邦產險多元管道推動微型保險 為弱勢撐起防護傘

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

為協助弱勢民眾減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境，富邦產險自2011年開辦微型保險，並透過多元管道包含全台慈善機構、社福團體，以及致力接洽各縣市政府等拓展服務範圍，至今已累積服務逾兩萬人，富邦產險致力守護弱勢，為他們撐起防護傘，未來將持續增列預算，積極擴大服務對象。

富邦產險表示，微型保險具有簡易式的保險項目及低保費等特色，主要是為了提供身心障礙或中低收入者等經濟弱勢民眾基本的保險保障，包含因意外傷害所造成的身故及失能保障，避免被保險人因發生意外事故而陷入經濟困境。

富邦產險除了透過業務同仁宣導微型保險之外，同時也與富邦慈善基金會、全台慈善機構與社福單位接洽，致力回饋社會為更多弱勢民眾尋求生活保障。

富邦產險同時也與各縣市政府接洽，今年更新增與永達社福基金會合作，目前已服務台北市、台中市與新竹縣的低收入者，以及嘉義縣市的低收、中低收入戶及身心障礙者。自開辦微型保險至今年8月，富邦產險累計承保人數已達2萬0,716人。

富邦產險也持續以本業為核心結合微型保險，例如2017年搭配水稻保險上市，提供投保水稻保險的農民微型保險的保障，以「1+1」的保險加乘效益為農民建置雙重防護。

富邦產險持續研發創新保險商品與優質服務，以滿足社會大眾需求與投保權益，發揮保險穩定社會的價值，發揮企業影響力創造正向循環，持續朝向社會共好的願景邁進。

微型保險 富邦 產險

延伸閱讀

台壽攜手中市府 擴大微型保險服務網

老師辛苦了 投保採「三增原則」享樂退

富邦產險與富邦人壽 助教師完整規劃職場、退休保障

校園管教爭議增 富邦產險推教職員責任險

相關新聞

首家兩岸合資券商 金圓統一證券在廈門揭牌開業

今（25）日上午，首家兩岸合資證券公司金圓統一證券有限公司在廈門正式揭牌開業並舉辦各項開幕活動儀式。金圓統一證券是由廈門...

影／Uber eats遭盜刷兩天才回覆 民眾向立委陳情

立委林俊憲上午舉辦「外送平台客服慢半拍，信用卡綁卡機制解不開」記者會，表示uber eats沒有電話客服，陳情民眾表示自己...

隱形冠軍怕交棒上演《世間情》 意外熱翻銀行這生意

「最近2、3個月，（家族信託）電話詢問數比平常增加4、5倍。」國泰世華銀行綜合企畫管理處信託部經理陳美娟說。

開啟防疫新生活 妙筆神遊大好河山

新冠疫情發生迄今已超過半年，各項疫情防控措施仍未解除。疫情不僅阻斷了人們飽覽美好山河的腳步，更困住了對美好生活享受的自由...

保險趨勢調查／彭金隆：保單須定期健檢

新冠肺炎疫情喚醒大家重新檢視健康險是否充足，事件當頭，買保險可降低焦慮感，但從整體健康風險管理角度來看，畢竟不夠完備，完...

保險趨勢調查／醫療險超前部署 求有再求好

經濟日報、聯合報系民意調查中心與台灣人壽合作「 民眾對保險需求變化趨勢調查」，21日發表調查結果顯示，醫療險不但是民眾認...

保險趨勢調查／黃泓智：三險種缺一不可

因應少子化和人口老化，就退休的角度來規劃保險，「活著拿的商品」愈來愈重要，我們需要的是年金險、長期照護險及醫療險，因這些...

開發金送愛 協助弱勢學童課輔

開發金控致力社會公益，旗下中華開發文教基金會連14年執行「薪傳100 x課輔100」計畫，獎助100名大學生化身「薪傳志...

兆豐銀挺振興 金援中小企

國內後疫情時代，兆豐銀行接續辦理注入經濟活水的超級任務，積極落實政府政策，全力推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，開辦兩...

熱錢落跑 央行阻升匯價 壓力小了

國際金融市場回檔、熱錢上演落跑劇碼，中央銀行順水推舟，讓新台幣匯率貶回「29.3」字頭。資深匯銀主管說，假如國際金融市場...

壽險8月持股市值 減655億

金管會昨（24）日公布壽險業資金運用情況，8月底壽險業持有國內股票部位1兆6,951億元，比7月減少655億元，8月比7...

外資大撤退 股匯雙殺

台北股匯市昨（24）日上演雙殺行情，外資大賣台股437億元、史上第六高，終場大跌319點，跌破季線；新台幣重挫1.02角...

熱門新聞

震撼！陽明董座換人 國發會副主委鄭貞茂接任

關貿董事長許建隆 周四晚請辭

外資大撤退 股匯雙殺

台積大擴產 發債900億元

勞退、勞保、國保3筆退休金怎麼領？領多少？ 線上試算就知道

理專怎麼選？中信財管王牌這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。