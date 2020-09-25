調查：八成台灣投資人不做違反信念的基金投資

施羅德全球投資人大調查顯示，台灣投資人在永續相關的議題上道德感偏高，也從日常生活、對投資標的的選擇上表示支持。八成台灣投資人不會做違反信念的基金投資。另外，在基金的選擇上，也有將近一半(45%)的投資人願意透過投資永續基金來表明立場。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過2.3萬名投資人進行調查，議題涵蓋投資人行為、永續投資、退休等議題。

調查顯示，台灣投資人永續意識相當高，也願意展現行動力。80%的台灣投資人不願意作違反永續信念(如販賣軍火、碳排放過量等)的基金投資。這比例高於全球的77%及亞洲75%。如果化成生活的行動力，最常見的就是回收垃圾(62%)，以及盡量購買當地生產的產品(54%)。

近年頻傳的氣候變化議題，台灣投資人與全球以及亞洲一致，最希望由政府及跨國組織擔負責任。不過，只有51%的台灣受訪者認為，個人最應該為減緩氣候變遷負責。這比例低於全球的59%、亞洲的56%。

在投資上，台灣投資人的意識也不落後。在選擇企業標的時，台灣投資人確實會觀察其行為當做參考依據，最在意的為是否有社會責任、其次為是否對環境有衝擊，再來是對待員工的態度，以上三項都有超過七成的受訪者認為是觀察重點。

在投資上，45%的台灣受訪者會選擇永續相關基金、並排除掉忽視這類議題的產品。受訪者表示，藉著永續投資基金可以帶來的好處是：對環境有正向影響(51%)、自我的社會價值觀(44%)及可能帶來更高的報酬(42%)。另外，已經有約六成(59%)的投資人，在和理專溝通時，時常或偶爾會索取相關資料。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，從這次的調查可以看到，台灣投資人在永續的道德上已有相當的認知與意識。雖說目前永續相關產品占受訪者投資組合中的比例約三成(28%)，但在國際趨勢、政府監管的提倡下，投資人可能持續拉高比重，成為投資新顯學。

施羅德環球氣候變化策略基金產品經理林良軍表示，所謂的「氣候變化策略」指的是減少碳排放，目標是將全球氣溫的上升幅度控制在攝氏2度以內(概念來源自2015年簽署的巴黎氣候協議)。

在施羅德環球氣候變化策略基金，除了主動排除石化燃料相關的公司，主要聚焦在五大主題，即能源效率、潔淨能源、環境資源、可持續運輸及低碳排放等主題投資，涵蓋各大產業。