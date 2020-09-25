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首家兩岸合資證券公司 金圓統一證券25日在廈揭牌

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

今（25）日上午，首家兩岸合資證券公司金圓統一證券有限公司，在廈門正式揭牌開業並舉辦各項開幕活動儀式。金圓統一證券是由廈門金圓集團和臺灣統一證券聯合發起設立的首家兩岸合資證券公司，註冊資本金人民幣12億元，可開展業務包括證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦。公司於9月17日正式獲中國證監會頒發《經營證券期貨業務許可證》，並於9月25日正式開業。

統一證券方面因受疫情影響而無法率隊前往參與揭牌儀式，由董事長林寬成代表台資股東以視頻方式表達對金圓統一證券的期許與祝福，並對同仁們在籌建期間的辛勞與努力致上最深的感謝。統一證券的各級主管，透過連線方式觀禮揭牌領證儀式並且進行大合照，恭賀金圓統一證券正式開業。

金圓統一證券的設立，是兩岸推動金融合作交流領域的一個重要的里程碑。林寬成表示，未來金圓統一將會發揮股東雙方在兩岸資源上的優勢，以誠信務實、專業創新，發展成為具兩岸特色的綜合券商，為廈門市、福建省區域內的企業與客戶，以及在大陸地區深耕發展的台資企業，提供最優質的證券金融服務。

廈門 股東 台資

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