開啟防疫新生活 妙筆神遊大好河山

新冠疫情發生迄今已超過半年，各項疫情防控措施仍未解除。疫情不僅阻斷了人們飽覽美好山河的腳步，更困住了對美好生活享受的自由。有研究指出社交隔離的孤獨感以及經濟下行的焦慮感，這些負面的心理壓力已經對健康造成一定的傷害。

中國建設銀行台北分行為舒緩同仁緊繃的壓力，開創疫情下另一段「新生活」篇章，日前舉辦「筆遊大好河山，共用美好生活」活動，讓員工不出門也能透過筆墨分享，神遊「大好河山」。

一篇由該行管理部協理康聖鴻撰寫，題為《秋憶楓橋寒山寺，洞“建”未來新金融》的文章，生動描述了千古歷史風景名勝，更透過饒富趣味的小故事，讓人彷彿穿梭千古與現代之間，心境也隨時空交錯而轉換起伏，獲得不少好評。以下為他的文章內容：

時值入秋，總是容易讓人想起那首千古傳誦著名詩句-張繼《楓橋夜泊》：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」相傳寒山寺建於六朝時期的梁武帝天監年間（西元502-509年），迄今超過1,500年歷史，唐貞觀年間，因名僧寒山、拾得兩人來此作主持，遂正名為寒山寺。

憶起那年秋天，我赴建設銀行總行在蘇州的培訓基地，參加為期一周的集中培訓課程，與來自全球超過20個國家或地區的分支機構同事一起培訓交流，席間大家也會分享所在地區的地理環境、人文風俗等，如彷彿與世隔絕、自然靜謐之美的紐西蘭，族群融合多元、號稱彩虹之國的南非…等，而對於當地習稱「寒山寺之於蘇州，如西湖之於杭州」的寒山寺，也是令人忍不住心生嚮往。

某日下午我便利用週間的課程空檔，按「詩」索驥而來，與初認識的盧森堡、杜拜分行兩位美女同事相約一同遊歷這千古名剎-寒山寺。付費進入園區後，映入眼簾的是一道充滿江南園林風格的寬闊步道，左右林木蔥鬱，更添古寺清靜幽雅的氛圍，同時耳邊不時傳來宏亮悠揚的鐘聲，應是遊客額外付費的敲古鐘祈福體驗，相傳寒山寺在歲末半夜敲鐘108下，能夠驅除人間108種煩惱，這種習俗也在日本廣為流傳，成為其重要的新年活動。

入寺門前有題上「寒山寺」三個大字的大型黃色照壁，是遊客爭相留影的拍照熱點，當然我也不例外，快速加入了這競拍之列。據傳壁上「寒、山」二字是江南四大才子之一的祝枝山所題，在江南歷史中素有「唐伯虎的畫，祝枝山的字」一說，而許多歷史文人騷客也曾寫詩歌詠寒山寺，如唐伯虎、文徵明、康有為、羅聘等的詩詞碑刻均收錄嵌立在寺內的碑廊中，引人駐足欣賞，品味不同的詩中意境，這特殊的碑廊設計也成為了寒山寺的一大特色，也被稱作是覓詩廊。

寺內雖然不大，但是處處可見設計上的精細巧思，除了覓詩廊之外，許多別緻景物也都被冠上了頗具詩韻的名稱，如聽鐘坪、愁眠坡、寒山橋、落月池、映月亭等，為歷史悠久的寒山寺增添了不少詩意與文化內涵。

寒山寺內的《楓橋夜泊》詩碑，高約3.5公尺、寬約1公尺。康聖鴻/提供

然而此時入秋驕陽仍若夏，身旁兩位美女同事也熱得臉頰緋紅，途經一處冰品冷飲店藏身在這充滿歷史風味的古蹟長廊中，兩位女生雙眼瞬間綻放出水玉般的光芒，興奮地奔入其內，翻找著解暑的沁涼冰品，這也讓我心中的男子氣概油然而生，豪氣地對她們說想吃什麼隨便挑，我請妳們吃，而我也隨手挑了一個。孰不知天違人願，攜兩位美女同事至櫃台結帳之時，我自以為帥氣地掏出人民幣100元付帳，嘴角也勾起微微地得意淺笑，誰知店員竟一臉漠然地回我，我們只收支付寶、微信支付或其他支付工具，不收現金。

這對當時沒開辦支付寶或微信支付的我，「不收現金、不收現金、不收現金」，這四個字猶如千斤巨錘，瞬間重擊在我腦海裡，下巴也差點掉下來，沒想到居然連在著名風景名勝內的正規經營店面會不收現金，大陸無現金社會竟然快速發展到這樣的地步。

最後，便由兩位陸籍的美女同事之一，以建行「龍支付」掃碼支付了，也包括了我的那一份冰品，沒想到想出鋒頭，卻在瞬間被滅了威風，真是令我捶胸頓足，同時親身見證到了新金融發展的快速變遷，是無法抵擋的趨勢洪流，必須與時俱進，才不會被潮流所淹沒，而我也在之後的北京之行，首日便立即去完成了開啟手機支付的各項開辦動作。

跳過這一段意外插曲，攜美同遊的我花了一下午，細細品味飽覽了這古剎、古橋、古詩相互映照的靜寂古樸景色，以及用心領略其中相互醞釀涵養的文化風韻後，終於也到了落日餘輝將片片白雲染成桃紅晚霞這即將閉園的時刻。從一開始的遊客如織，此時也變得三三兩兩，雖然人潮漸漸散去，但在我心中卻是深深地烙下了寒山寺影、鐘聲、詩韻，不斷迴盪，回味無窮。