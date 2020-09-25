華南金推兒童理財訓練營 協助家族財富傳承
華南金控（2880）重視世代傳承，特別針對VIP貴賓客戶精心設計「幸福華南小小兵體驗營」，台中場登場共計有150位七到12歲的華南新世代貴賓參與，期望為華南客戶留下難忘的回憶，也象徵家族資產的傳承與財務興盛的延續。
華南金融集團成立超過100年，致力提供專業的理財服務，守護、保障每個家庭的理想生活，並幫助無數家族資產傳承，立下穩健的財務根基。今年受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾的經濟遭受考驗，更讓華南金融集團決定挺身而出，善盡社會責任，因此積極舉辦一系列「華南嘉年華‧幸福方程式」線上和實體活動，向國人推廣正確的理財觀念，並提供各式專業理財方案，期望能幫助各年齡層的民眾養成理財的好習慣，未來能有充足的資源因應環境動盪。
「華南嘉年華‧幸福方程式」系列活動自即日起至11月底止，客戶於活動期間購買華南金融集團嚴選商品達交易門檻，就有機會抽Mac筆電、Dyson吹風機、Apple Watch等多項大獎，讓民眾輕鬆享受理財的樂趣，時刻擁抱專屬自己的幸福人生。
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