華南金推兒童理財訓練營 協助家族財富傳承

除了三寶，車禍最怕撞到名車超跑！比起身上的傷，天價賠償金更讓人痞痞ㄔㄨㄚˋ...等等別緊張，含淚上網查維修費之前，先了解車禍責任歸屬，釐清車禍過失；當車禍雙方都受傷、車子毀損，到底是由肇事者單獨賠償，還是被撞的人也要分擔呢？又該賠多少？法律010通通告訴你。

2020-09-24 19:44