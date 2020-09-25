外資大撤退 股匯雙殺

台北股匯市昨（24）日上演雙殺行情，外資大賣台股437億元、史上第六高，終場大跌319點，跌破季線；新台幣重挫1.02角，收29.318元，成交量暴增至22.46億美元。

匯銀主管估計，昨天外資賣股後大舉匯出8億至10億美元，受到外資撤出影響，新台幣匯率單日貶幅0.35%，均為3月下旬以來的半年最大紀錄。

受到前一天美股重挫、加上中秋長假效應影響，丙種金主提前收縮資金，影響中實大戶賣壓出籠；另外，投信、集團季底結帳殺盤，造成台股昨日大跌319點、收在最低點12,264點，跌幅2.5%，上市櫃總成交量為2,909億元，其中上市為2,459億元，形成「價跌量增」的不利格局。

三大法人昨天共賣超台股488.2億元。其中外資大賣437.3億元、連六賣，累計賣超824.2億元；投信賣超7.3億元、連六賣，累計賣超64.5億元；自營商賣超43.5億元、連四賣，累計賣超219.6億元。

儘管八大公股券商撒出史上最大的百億銀彈護盤，四大基金則持續換股操作，但在美股重挫、長假效應、季底結帳等三大不利因素影響下，台股仍重挫收市，摜破季線支撐，在亞股中跌幅名列前茅。

在外資大賣股下，台積電、鴻海、大立光、聯發科等權值股無一倖免，金融股更是一面「倒」，遭全面賣超，金融類股指數跌回4月下旬低點。

在避險氣氛濃厚下，盤面資金轉進VIX與反向ETF族群，由富邦VIX領漲，包括元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1、富邦NASDAQ反1、元大S&P500反1等逆勢走強。

匯銀主管指出，外資賣股後確實匯出資金，單日匯出規模至少8億美元，力道之大，就連近日狂拋美元的出口商也無法與之匹敵。受到外資大幅撤出影響，新台幣匯率昨日罕見重貶1.02角，單日貶幅0.35%，均為半年最大紀錄。

主要亞洲貨幣對美元全數貶值，主要貿易對手國韓元單日貶值0.71%，星元貶值0.53%，人民幣也貶值0.47%。