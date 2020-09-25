聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱錢落跑 央行阻升匯價 壓力小了

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

國際金融市場回檔、熱錢上演落跑劇碼，中央銀行順水推舟，讓新台幣匯率貶回「29.3」字頭。資深匯銀主管說，假如國際金融市場風向未變，9月底前，央行守護出口競爭力的壓力減輕許多，暫時不用為季報行情而「孤軍奮戰」，大量買進美元阻升新台幣。

國際匯市詭譎多變，本周初新台幣匯率強勢升值、盤中一度衝上「28」字頭，昨日卻因外資出走迅速回貶，收盤價回到29.318元。

匯銀主管說，前段時間，央行守匯守得相當辛苦，原因就是匯市兩股主力，外資和出口商，全都站在同一邊，導致匯市供給明顯大於需求，央行只能在美元買盤空虛時盡全力提供外匯，避免市場失序而過度波動。

央行外匯操作基調很明確，「新台幣匯率由市場供需決定，但若有不規則因素，例如短期資金大量進出，或季節因素，導致匯率過度波動，產生不利經濟金融穩定的疑慮時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。」

今年6月以來，央行在外匯市場動作頻頻，因為美國實施無限量QE，導致聯準會資產負債表暴增，未來甚至上看10兆美元，美國瘋狂印鈔產生資金外溢效果，大量資金跑到台灣等亞洲國家來，為各國匯率帶來很多不穩定因素，為維持金融穩定，央行必須進場調節。

新台幣 台幣匯率 央行

延伸閱讀

央行信心喊話：投資看長期 台股擁三利多

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.02角收29.318元

匯銀：台幣月底前29元有守

凱基銀投資展望 第四季金融市場「有驚無險」

相關新聞

外資大撤退 股匯雙殺

台北股匯市昨（24）日上演雙殺行情，外資大賣台股437億元、史上第六高，終場大跌319點，跌破季線；新台幣重挫1.02角...

熱錢落跑 央行阻升匯價 壓力小了

國際金融市場回檔、熱錢上演落跑劇碼，中央銀行順水推舟，讓新台幣匯率貶回「29.3」字頭。資深匯銀主管說，假如國際金融市場...

壽險8月持股市值 減655億

金管會昨（24）日公布壽險業資金運用情況，8月底壽險業持有國內股票部位1兆6,951億元，比7月減少655億元，8月比7...

華南金推兒童理財訓練營 協助家族財富傳承

華南金控（2880）重視世代傳承，特別針對VIP貴賓客戶精心設計「幸福華南小小兵體驗營」，台中場登場共計有150位七到1...

理專怎麼選？中信財管王牌這樣說

理財最好有理專協助，怎麼知道理專行不行？國內財富管理龍頭、中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠今(24)日表示，理專只...

黃天牧提資本市場三年藍圖 研擬純網路券商、IPO鬆綁

金管會主委黃天牧今公布未來三年資本市場藍圖規劃，其中亮點包含研擬純網路券商，並將針對科技、生計事業等IPO做鬆綁、處置股...

儲蓄險遭縮限 國人用保險規劃退休比例降

金管會近年開始縮限儲蓄險，加上低利率成為常態，根據銀行今公布的家庭退休調查，過往國人最愛用保險規劃退休理財工具，熱度在今...

車禍過失怎麼判斷？撞到名車別急著崩潰，釐清車禍責任歸屬，有機會省下一筆賠償金！

除了三寶，車禍最怕撞到名車超跑！比起身上的傷，天價賠償金更讓人痞痞ㄔㄨㄚˋ...等等別緊張，含淚上網查維修費之前，先了解車禍責任歸屬，釐清車禍過失；當車禍雙方都受傷、車子毀損，到底是由肇事者單獨賠償，還是被撞的人也要分擔呢？又該賠多少？法律010通通告訴你。

美股連累台股大跌300點 金管會分析3原因

受到美股四大指數重挫，台股今開盤跳空，終場大跌逾300點、跌幅達2.54%，終場收1萬2264點。金管會今表示，台股跌的...

高毛利產業 台幣狂升的隱形冠軍

新台幣強勁升值，電子業匯損陰影籠罩，惟近幾年來台灣電子業朝向高毛利品發展，較不受影響如上游半導體以及近年來搶手的IC設計及矽智財族群；此外漲價相關產如面板以及傳產的航運、玻璃、資產等，成為近期全球股市修正中，台股的主要焦點。

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.02角收29.318元

台股重挫逾300點，新台幣匯率今（24）日重挫1.02角．收在29.318元，為近兩周新低，台北外匯經紀公司成交量15....

官股銀行聘香港人才年薪六百多萬？直逼董座年薪

財政部要求公股銀行招聘香港金融人才，而且每家行庫要雇20人，年薪最少650萬元的輿論沸沸揚揚，費鴻泰今天對財政部長蘇建榮...

熱門新聞

震撼！陽明董座換人 國發會副主委鄭貞茂接任

Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠

股匯脫鉤 台股跌逾百點、新台幣反彈逾1角

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.02角收29.318元

關貿董事長許建隆 周四晚請辭

繼純網銀後 金管會研擬開放純網路券商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。