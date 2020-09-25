熱錢落跑 央行阻升匯價 壓力小了

國際金融市場回檔、熱錢上演落跑劇碼，中央銀行順水推舟，讓新台幣匯率貶回「29.3」字頭。資深匯銀主管說，假如國際金融市場風向未變，9月底前，央行守護出口競爭力的壓力減輕許多，暫時不用為季報行情而「孤軍奮戰」，大量買進美元阻升新台幣。

國際匯市詭譎多變，本周初新台幣匯率強勢升值、盤中一度衝上「28」字頭，昨日卻因外資出走迅速回貶，收盤價回到29.318元。

匯銀主管說，前段時間，央行守匯守得相當辛苦，原因就是匯市兩股主力，外資和出口商，全都站在同一邊，導致匯市供給明顯大於需求，央行只能在美元買盤空虛時盡全力提供外匯，避免市場失序而過度波動。

央行外匯操作基調很明確，「新台幣匯率由市場供需決定，但若有不規則因素，例如短期資金大量進出，或季節因素，導致匯率過度波動，產生不利經濟金融穩定的疑慮時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。」

今年6月以來，央行在外匯市場動作頻頻，因為美國實施無限量QE，導致聯準會資產負債表暴增，未來甚至上看10兆美元，美國瘋狂印鈔產生資金外溢效果，大量資金跑到台灣等亞洲國家來，為各國匯率帶來很多不穩定因素，為維持金融穩定，央行必須進場調節。