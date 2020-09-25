兆豐銀挺振興 金援中小企

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
兆豐銀行是企金外匯龍頭，房貸業務也衝進市場前十大，圖為兆豐銀消金副總經理陳昭蓉(右二)與部門精英團隊。兆豐銀行/提供
兆豐銀行是企金外匯龍頭，房貸業務也衝進市場前十大，圖為兆豐銀消金副總經理陳昭蓉(右二)與部門精英團隊。兆豐銀行/提供

國內後疫情時代，兆豐銀行接續辦理注入經濟活水的超級任務，積極落實政府政策，全力推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，開辦兩個月以來已協助千餘家企業快速取得新核准額度約新台幣527億元。

看好疫情帶動的宅經濟商機，兆豐銀也力挺薄膜觸控感應器大廠英特盛科技取得擴建產線所需資金，以最快速度核貸，力挺綠電及再生能源產業。

兆豐銀總經理蔡永義表示，疫情衝擊下，兆豐銀國內外放款動能持續，在有效控管風險下維持穩定業務量。另外，推動企金轉型策略，強化中小企金業務也有不錯成績。截至8月底，兆豐銀對中小企業放款餘額達新台幣5,149億元，比去年同期增加新台幣411億元，承作戶數則是增加9,929戶。

除了拚大企金及中小企金，針對青年創業也透過承作「青年創業及啟動金貸款」，進一步深化中小企放款，透過簡化新台幣100萬元以下貸款申貸程序，從優從速辦理、七日內完成審查，協助青年取得創業經營所需資金，使青創不因疫情而受阻，仍可實現創業與發展。

在消金方面，兆豐銀行在擴大案源以及數位平台「房貸e把兆」的加持下，房貸業務大幅增長，今年7月兆豐銀房貸市占率已衝進前十大銀行，累積今年前八月房貸撥款750億元，房貸餘額突破新台幣3,100億元，撥款金額較去年同期大幅成長77%，成長率居公股銀行之冠，撥款規模則與房貸龍頭銀行不相上下。在企金與消金並重的發展下，希望能夠突破疫情及利差縮減所帶來的因境，力求業務發展持續穩健。

兆豐銀行 新台幣 房貸

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