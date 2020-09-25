開發金送愛 協助弱勢學童課輔

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
中華開發文教基金會執行董事余珊蓉 （前排中），勉勵薪傳志工用心陪伴課輔弱勢學童，發揮大手牽小手的力量。開發金控／提供
中華開發文教基金會執行董事余珊蓉 （前排中），勉勵薪傳志工用心陪伴課輔弱勢學童，發揮大手牽小手的力量。開發金控／提供

開發金控致力社會公益，旗下中華開發文教基金會連14年執行「薪傳100 x課輔100」計畫，獎助100名大學生化身「薪傳志工」，協助弱勢學童100小時課輔，給予課業到生活關懷與扶助。中華開發文教基金會執行董事余珊蓉分享基金會董事長辜仲幫助陌生青年學業故事，勉勵大學生發揮影響力，讓自己「成為孩子們生命中的那束光」。

中華開發「薪傳100×課輔100」計畫迄今邁入第14年，共投注新台幣7,000萬元、獎助1,400人次大學生參與課輔計畫，幫助逾1,400位學童及其家庭。基金會8月公布獲獎助名單，9月立刻為獲獎助的100位薪傳志工舉辦課輔說明會。獲選薪傳志工大學生承諾以「愛心」與「耐心」克服困難，實現協助弱勢學童課輔100小時任務。

余珊蓉代表辜仲出席說明會並見證100位同學宣誓儀式，勉勵同學幫助更多弱勢學童延伸助人精神回饋社會，被光照亮同時，也讓自已成為下一位受助孩子「生命中的那束光」。

余珊蓉特別分享辜仲多年前幫助陌生烏克蘭青年小故事，她說，辜仲多年前在捷克偶遇一位原本就讀美國約翰霍普金斯大學，卻因貧困輟學學生。在和學生約定成績條件後，辜仲慷慨贊助獎學金幫助陌生異鄉青年完成學業。如今，貧困學生學成並延續辜仲助人精神。

如此傳承經驗、回饋社會並擴大影響力，正是中華開發「薪傳100 x課輔100」獎助計畫宗旨。余珊蓉以自已過去擔任家教經驗，強調這項計畫重點不只課業協助，更要適時關心學生狀況。她說，「不要小看這100小時，你們可能因此成為別人生命中重要的那束光」，以此勉勵這群即將擔任中華開發公益獎助計畫志工。

薪傳志工與接受課輔學童有相似成長背景，特別能透過陪伴，以同理心發揮「大手牽小手」力量，幫助學童找到學習動力。以剛從台北科技大學機械系機電整合碩士班畢業的黃士豪為例，連兩年回國小母校擔任薪傳志工，藉由機電所專長，以3D列印、機械玩具手作引發課輔學童學習興趣。

中華開發強調，善盡企業社會責任，協助需要幫助的人，只是個起點；起點要受助者延伸助人精神回饋社會，無限擴大影響力，讓自已也成為下位受助者的光。

志工 大學生

延伸閱讀

假日學校拉中輟生 張煇志獲師鐸獎

大學生台北生活每周1500元夠嗎？過來人意見分歧

雙重作帳股／開發金、中租 獲利靚

成大學生驚傳系館頂樓輕生 疑因課業壓力重

相關新聞

外資大撤退 股匯雙殺

台北股匯市昨（24）日上演雙殺行情，外資大賣台股437億元、史上第六高，終場大跌319點，跌破季線；新台幣重挫1.02角...

保險趨勢調查／彭金隆：保單須定期健檢

新冠肺炎疫情喚醒大家重新檢視健康險是否充足，事件當頭，買保險可降低焦慮感，但從整體健康風險管理角度來看，畢竟不夠完備，完...

保險趨勢調查／醫療險超前部署 求有再求好

經濟日報、聯合報系民意調查中心與台灣人壽合作「 民眾對保險需求變化趨勢調查」，21日發表調查結果顯示，醫療險不但是民眾認...

保險趨勢調查／黃泓智：三險種缺一不可

因應少子化和人口老化，就退休的角度來規劃保險，「活著拿的商品」愈來愈重要，我們需要的是年金險、長期照護險及醫療險，因這些...

開發金送愛 協助弱勢學童課輔

開發金控致力社會公益，旗下中華開發文教基金會連14年執行「薪傳100 x課輔100」計畫，獎助100名大學生化身「薪傳志...

兆豐銀挺振興 金援中小企

國內後疫情時代，兆豐銀行接續辦理注入經濟活水的超級任務，積極落實政府政策，全力推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，開辦兩...

熱錢落跑 央行阻升匯價 壓力小了

國際金融市場回檔、熱錢上演落跑劇碼，中央銀行順水推舟，讓新台幣匯率貶回「29.3」字頭。資深匯銀主管說，假如國際金融市場...

壽險8月持股市值 減655億

金管會昨（24）日公布壽險業資金運用情況，8月底壽險業持有國內股票部位1兆6,951億元，比7月減少655億元，8月比7...

玉山學術獎 提升管理學界能量

臺大管理學院與玉山金控昨（24）日舉行2020「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管理學院院長胡星陽、玉山金控人資長王志成共同...

台壽花5.3億 買國父紀念館店面

中信金控昨（24）日公告，子公司台灣人壽以總價近5.37億元、平均每建坪134萬餘元，買進台北市國父紀念館正對面的黃金店...

華南金推兒童理財訓練營 協助家族財富傳承

華南金控（2880）重視世代傳承，特別針對VIP貴賓客戶精心設計「幸福華南小小兵體驗營」，台中場登場共計有150位七到1...

理專怎麼選？中信財管王牌這樣說

理財最好有理專協助，怎麼知道理專行不行？國內財富管理龍頭、中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠今(24)日表示，理專只...

熱門新聞

震撼！陽明董座換人 國發會副主委鄭貞茂接任

Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠

股匯脫鉤 台股跌逾百點、新台幣反彈逾1角

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.02角收29.318元

關貿董事長許建隆 周四晚請辭

理專怎麼選？中信財管王牌這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。