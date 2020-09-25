開發金送愛 協助弱勢學童課輔

開發金控致力社會公益，旗下中華開發文教基金會連14年執行「薪傳100 x課輔100」計畫，獎助100名大學生化身「薪傳志工」，協助弱勢學童100小時課輔，給予課業到生活關懷與扶助。中華開發文教基金會執行董事余珊蓉分享基金會董事長辜仲幫助陌生青年學業故事，勉勵大學生發揮影響力，讓自己「成為孩子們生命中的那束光」。

中華開發「薪傳100×課輔100」計畫迄今邁入第14年，共投注新台幣7,000萬元、獎助1,400人次大學生參與課輔計畫，幫助逾1,400位學童及其家庭。基金會8月公布獲獎助名單，9月立刻為獲獎助的100位薪傳志工舉辦課輔說明會。獲選薪傳志工大學生承諾以「愛心」與「耐心」克服困難，實現協助弱勢學童課輔100小時任務。

余珊蓉代表辜仲 出席說明會並見證100位同學宣誓儀式，勉勵同學幫助更多弱勢學童延伸助人精神回饋社會，被光照亮同時，也讓自已成為下一位受助孩子「生命中的那束光」。

余珊蓉特別分享辜仲 多年前幫助陌生烏克蘭青年小故事，她說，辜仲 多年前在捷克偶遇一位原本就讀美國約翰霍普金斯大學，卻因貧困輟學學生。在和學生約定成績條件後，辜仲 慷慨贊助獎學金幫助陌生異鄉青年完成學業。如今，貧困學生學成並延續辜仲 助人精神。

如此傳承經驗、回饋社會並擴大影響力，正是中華開發「薪傳100 x課輔100」獎助計畫宗旨。余珊蓉以自已過去擔任家教經驗，強調這項計畫重點不只課業協助，更要適時關心學生狀況。她說，「不要小看這100小時，你們可能因此成為別人生命中重要的那束光」，以此勉勵這群即將擔任中華開發公益獎助計畫志工。

薪傳志工與接受課輔學童有相似成長背景，特別能透過陪伴，以同理心發揮「大手牽小手」力量，幫助學童找到學習動力。以剛從台北科技大學機械系機電整合碩士班畢業的黃士豪為例，連兩年回國小母校擔任薪傳志工，藉由機電所專長，以3D列印、機械玩具手作引發課輔學童學習興趣。

中華開發強調，善盡企業社會責任，協助需要幫助的人，只是個起點；起點要受助者延伸助人精神回饋社會，無限擴大影響力，讓自已也成為下位受助者的光。