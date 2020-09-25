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壽險8月持股市值 減655億
金管會昨（24）日公布壽險業資金運用情況，8月底壽險業持有國內股票部位1兆6,951億元，比7月減少655億元，8月比7月增持國外股票328億元。
金管會昨天提出資本市場藍圖方案，其中包括將吸引國內資金投入台股市場，證交所總經理簡立忠表示，希望國內投資機構及法人，例如保險資金及退休基金能持續加碼台股。
金管會保險局昨天公布壽險業8月最新資金運用情況，壽險業持有國內股票市值從7月底的1兆7,606億元，降至8月底的1兆6,951億元，
台股8月加權指數略有起伏，單月跌幅0.57%，除股市跌幅外，壽險業也有調節持股部位。
不同於國內股票，8月底壽險業投資國外股票部位則有6,135億元，比7月增加328元。
國際板債券部分微幅增加24億元，由於國外投資部位增加，使得國外現金部位降至7,881億元，比7月減少102億元。
至於沒有外幣匯兌風險的國內債券ETF，單月則減少35億元。由於國內股票及債券ETF投資部位都下降，使得國內現金部位也增加到7,628億元，比7月增加488億元。
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