保險趨勢調查／黃泓智：三險種缺一不可

因應少子化和人口老化，就退休的角度來規劃保險，「活著拿的商品」愈來愈重要，我們需要的是年金險、長期照護險及醫療險，因這些都是活著的時候可用到的保險，是長壽的現代人必備鐵三角，這些補足了，基本保障也就差不多夠了 。

但是這類活著拿的商品都有一個特色，就是保費貴，因此儘管長照險或是年金險 在台灣市場都不算是新產品，但消費者對這類商品仍有遲疑。

少子化的時代，理論上市場會愈來愈趨向於年金保險的需求，因為活得愈久，需要用的錢愈多，大家都必須要為自己的退休生活做準備。

但是在台灣，年金險賣不好，這是因為保險公司計算費率時，採用年金第二回生命表作為費率計算的基礎 ，由於這是給保險公司提存準備金用的，因此非常保守，會產生的問題是死亡率太低，尤其是高齡的部分，65歲的平均餘命算出來還有將近30年，拿來做為年金險保費定價標準，算出來的保費會很貴，投保誘因此降低。

建議保發中心應該專為年金險制定一個新的生命表，保險公司進而訂出合理的年金險保費 ，或許民眾購買年金險的意願會增加。