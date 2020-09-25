保險趨勢調查／彭金隆：保單須定期健檢

新冠肺炎疫情喚醒大家重新檢視健康險是否充足，事件當頭，買保險可降低焦慮感，但從整體健康風險管理角度來看，畢竟不夠完備，完整的健康險規畫要從「少子化 」和「人口老化」的角度來看。

台灣在1995年推動健保，當時是有人口紅利的時代，但隨著少子化和人口老化，健保財務壓力愈大。

因此全民健保體制的轉變成規劃健康險最大的變數，相信全民健保制度仍會維持，但品質下降是必然的，未來個人自付額勢必愈來愈高，因此過往最典型的健康險規畫項目日額、實支實付、手術，未來都會不夠 。

健康險的特點是分類非常細膩，而且不是有買就好，台灣的醫療費用愈來愈貴，醫療支出的缺口是浮動的，健康險規劃要做到完整不太容易，而且大部分保險給付有上限規定。

保險隨著時間和需求而改變，現在買的健康險，真正需要用到的時候可能是20年之後，現在投保的金額到後來會發現都不夠，因此醫療險須定期檢視，調整額度 ，尤其是當你覺得制度（尤其是健保制度）有改變時，就預告未來自付額可能又要增加了，你的醫療險缺口會受到影響，該調整你的保單了。