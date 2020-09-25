保險趨勢調查／醫療險超前部署 求有再求好

經濟日報、聯合報系民意調查中心與台灣人壽合作「 民眾對保險需求變化趨勢調查」，21日發表調查結果顯示，醫療險不但是民眾認同度最高的保險，投保情況也最普遍。

受訪民眾對商業醫療險認知度最高，投保情況最普遍，即使如此，本報以此調查結果採訪三位專家學者意見時，他們都道出台灣步入人口老化社會，現今的醫療健康險實無法反應未來社會需要。

政大風管與保險系主任彭金隆認為應從台灣的少子化、人口老化長期的角度規劃自己的健康險。

台灣人壽副總經理暨商品精算處處長賴玉菁認為，個人的實支實付型醫療險至少要一張以上。

政大風險管理與保險系教授黃泓智提醒，年金險、長期照護險及醫療險，才是長壽社會的保險鐵三角。

新冠肺炎疫情固然喚醒國人對醫療險的重視度，但建議民眾考量醫療保障時，應該把轉移家庭經濟責任、自費醫療費用和長期照護費用三大風險綁在一起規劃，通常「保險」是沒有辦法一步買到位，可先求有，再求好，再求完善，年輕時候建構好基本保障，再定期檢視，層層疊加，面對少子化和高齡化的社會，才有辦法完整人生醫療保障。30歲以前，由於意外發生事故機率較高，除了基本醫療險保障，包括日額型和實支實付型醫療險都是必要的，應強化意外醫療險保障；如果有餘力，因為隨著年齡老化可能有亞健康狀況，甚至有癌症或是重大疾病發生，因此不妨從年輕時候就先著手強化癌症險。

到了家庭責任時期，肩負養育小孩和支付房貸責任，財務負擔大，買保險的預算可能有壓力，如果年輕時上述保險基本架構都完備了，責任期的重點在預防家庭頓失經濟支柱的風險，這時候加強失能和重大疾病或特定傷病的保障是必要的。

空巢期50歲以後到退休之前，這時候家庭負擔相對較小，但健康狀況會會隨年紀增長逐步改變，可能罹患慢性病導致亞健康狀況，為因應退休後醫療風險加大，要趁這段時間經濟壓力小，強化醫療險，如果年輕時候買的日額和實支實付額度較低，可以將額度拉高，或是增購新的醫療險提高保障。

空巢期還需為老年長照費用做準備，若預算不多，建議買失能扶助險，如有能力預算多的則建議買長期照顧險，完善失能長照保障。

65歲以後的樂齡族，屬於醫療、長照高風險族群，可能會常遇到手術，包括膝關節 、水晶體、髖關節更換等，建議可強化手術醫療保障項目強化，可以針對購買手術醫療險相關商品，提高醫療品質。

疫情讓大家體認「超前部署」的重要性，面對越來越多新式但高價的醫療費用必須自付，醫療險的超前部署就是「一張不夠」，至少要有一張以上的實支實付醫療險來填補自費醫療缺口；主管機關規定實支實付型醫療險最多買三張，當你買到第二張時，只要誠實告知且經保險公司同意承保，保險公司會同意給予副本理賠，可達到理賠提高的效果。