櫃買中心通過 國泰投信債券ETF指數資格認可
櫃買中心今（24）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過國泰投信申請之「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場永續主權債券（不含中國）指數」之指數資格。
櫃買中心表示，該指數係採市值加權方式，衡量新興市場美元計價、剩餘年期15年以上，且為投資等級之主權債券（不含中國），並根據MSCI ESG主權政府評級（MSCI ESG Government Ratings）評量標準進行分類，選取MSCI ESG評級在BB（含）以上者。目前該指數由87檔成分債券所組成，存續期間為16.84年。
目前上櫃債券ETF共計96檔，總資產規模達1.31兆元。
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