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專家：教師保險規劃 醫療照顧為優先

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
退休後還有20-30年的生活要過，教師宜提早為醫療與照護費用作準備，備好生活金與醫療照護金。圖／元大人壽提供
退休後還有20-30年的生活要過，教師宜提早為醫療與照護費用作準備，備好生活金與醫療照護金。圖／元大人壽提供

一年一度的中秋節即將來到，但是迎接中秋之前會先迎接教師節的到來，許多老師因年金改革之故而申請延退以拉長年資或透過投保商業保險來補足退休金缺口 ，保險專家提醒，教師們除了善用商業保險來補強「退休生活金」，別忘將「醫療照護」保足，才能好好照顧老後的自己。

自2018年軍公教年金改革後，許多擔心退休金變少的老師紛紛尋求金融工具來提高所得替代率、維持退休後的生活品質，尤以具有壽險保障兼顧累積資產的利率變動型終身壽險商品最受老師們的青睞，是一項相對穩健保守的選擇。

隨著國人平均餘命的逐年提高，壽命延長衍生國人退休後還有20-30年以上的生活要面對，元大人壽提醒老師們提早為醫療與照護費用作準備，備好「生活金」與「醫療照護金」兩大支柱，加強退休財務及健康保障之防護

打造充足穩固的醫療照護保障，元大人壽建議，可從終身醫療、實支實付、防癌險到失能扶助險，逐一檢視並視個人預算及需求進行補強。首先，在終身醫療險方面，可以選擇理賠給付總額無上限的商品，以投保元大人壽元氣100終身醫療健康保險附約（A3）為例，住院前後各項醫療給付可提供完善的照顧，並強化手術醫療及手術看護保障，保障期間為終身，且無理賠總額限制，讓醫療保障更實在 。

其次，最讓人煩惱的住院日額與實支實付醫療險選擇，元大人壽建議，可投保具兩者二合一的商品，放大醫療效益。以投保元大人壽享有心住院醫療健康保險附約（JR）為例，保障項目包括住院日額給付及醫療實支實付，投保一張商品兩者保障兼具，且病房費跟雜費共用額度，病房費沒用滿之額度可供雜費使用，且商品保障還可擴及配偶與子女，是張可滿足全家醫療需求之保單。

退休金 保險 元大

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