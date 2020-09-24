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老師辛苦了 投保採「三增原則」享樂退

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

教師節即將到來，針對老師們在工作職場、退休的保障，富邦產險建議辛苦的老師們投入教育工作時，可投保「教職員責任保險」以轉嫁因自身疏忽或過失，所依法應負的賠償責任與費用；面對未來的退休生活，則建議投保採「三增原則」，包括「增加累積時間、增加提撥金額、增加外幣與投資型搭配」，兼顧保障和資產累積，以達成美好退休人生目標。

在少子化的趨勢下，家長對於子女的教育品質日益重視，加上校園意外事件頻傳，讓校園管教爭議、家長控告問題成為教師工作中的風險之一，使老師們在輔導與管教過程中，增添不少壓力與困擾。為保障工作權益，富邦產險建議老師們選擇「教職員責任保險」，轉嫁學生家長訴訟或求償的工作風險，也安定教師合理教學的心情，為教師撐起工作保護傘，維護教育尊嚴。

以國中小教師投保富邦「老師您好」教職員責任保險專案為例，一年保費最低僅需550元，老師即可擁有每次意外事故責任理賠最高100萬元、保期內最高理賠300萬元，與傷害慰問金5000元、身故慰問金5萬元等保障項目，且具不需自負額。

面對低利率環境、固定收益縮水，難以創造現金流的局勢，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓建議，老師們可積極掌握增加累積時間、增加提撥金額，以及增加外幣與投資型搭配的「三增原則」逐步規劃保障，在後年金改革的時代預先準備、拉高所得替代率，為自己未來退休生活提前佈局。

手上「已經累積一桶金」的教師，可由專家代操的附保證給付類全委保單，有月提解及身故保本等特色，可享每月穩定的資產撥回，幫自己加薪或多了另一份月退俸，並依各商品內容可能提供最低身故保證，年金累積期間身故依保單條款約定可領回所繳的保費，且不需扣除已領取每月提領金，在市場多頭時，可享資產增值的好處，還可透過指定受益人將財富完整傳承給家人，達到保全資產的效果。

對於「準備累積一桶金」的教師，須以中長期為理財目標，建議可選擇利率變動型壽險、增額型壽險，透過多元配置提升收益，且能兼顧風險保障與資產累積，若訴求穩健增值，可與台幣、美元利率變動型壽險搭配。

董采苓建議年輕教師應先建構醫療、意外和壽險的保障金三角，距離退休還有相對較長時間，可優先投保兼顧保障與理財的投資型壽險，透過定期定額分散投資風險，積沙成塔累積退休資產。

退休 壽險 富邦人壽

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